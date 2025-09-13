Games
Εμμανουήλ Καραλής: Η στιγμή που περνά με άνεση τα 5,55 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (βίντεο)

Εμμανουήλ Καραλής: Η στιγμή που περνά με άνεση τα 5,55 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου (βίντεο) Φωτογραφία: Eurokinissi
Μια από τις πιο ισχυρές ελπίδες για μετάλλιο για την Ελλάδα σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η πρώτη προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στέφθηκε με επιτυχία, με τον Έλληνα πρωταθλητή να περνάει με χαρακτηριστική ευκολία τα 5,55 μέτρα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, που αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές ελπίδες για μετάλλιο για την Ελλάδα σε αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αγωνίζεται στο Α’ προκριματικό γκρουπ και προσπαθεί να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τελικό με όσο το δυνατόν λιγότερη καταπόνηση.

Τέσσερα χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και παρουσία θεατών αυτή τη φορά, το Εθνικό Στάδιο του Τόκιο υποδέχεται εκ νέου τους κορυφαίους του κλασικού αθλητισμού, καθώς από 13 έως 21 Σεπτεμβρίου φιλοξενεί το 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου.

Είναι η τρίτη φορά που η «χώρα του ανατέλλοντος ηλίου» υποδέχεται την κορυφαία διοργάνωση της World Athletics, δεύτερη όμως στην ιαπωνική πρωτεύουσα, μετά από εκείνη του 1991 (το 2007 το Παγκόσμιο έγινε στην Οσάκα). Συνολικά, 2.203 αθλητές και αθλήτριες από 198 εθνικές ομοσπονδίες διαγωνίζονται στα 49 αγωνίσματα του προγράμματος, 24 ανδρών, 24 γυναικών και ένα μικτό (σκυταλοδρομία 4Χ400μ.).

Ανάμεσά τους, η 19μελής ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον δις «χρυσό» Ολυμπιονίκη και κάτοχο του παγκόσμιου τίτλου στο μήκος, Μίλτο Τεντόγλου, τον σταθερά πλέον... εξάμετρο Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ και τη νικήτρια του Diamond League Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό.

Οι φίλοι του στίβου που θέλουν να παρακολουθήσουν το μεγάλο ραντεβού μέσω της ΕΡΤ θα πρέπει να προετοιμαστούν για... ξενύχτι, καθώς τα πρωινά αγωνίσματα διεξάγονται αργά τη νύχτα και ως τα ξημερώματα για την Ελλάδα, ενώ το απογευματινό πρόγραμμα είναι σε μεσημβρινές ώρες.

Το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης (σε ώρες Ελλάδας) και οι ελληνικές συμμετοχές σε προκριματικούς (πλην των αγωνισμάτων βάδην, που γίνεται απευθείας τελικός) έχουν ως εξής:

1η ημέρα (Σάββατο 13/9)

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 35χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ --Παπαμιχαήλ--

01:30 35χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ --Ντρισμπιώτη, Φιάσκα, Αλικανιώτη--

03:00 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός (Α Γκρουπ)

04:55 Σφαιροβολία (Α) Προκριματικός

04:55 Δισκοβολία (Γ) Προκριματικός (Β Γκρουπ)

05:23 100μ. (Α) 1ος γύρος

05:55 4Χ400μ. Μικτή Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

12:05 3.000μ. στιπλ (Α) Προκριματικός

12:30 Μήκος (Γ) Προκριματικός

12:55 100μ. (Γ) Προκριματικός --Εμμανουηλίδου--

13:05 Επί Κοντώ (Α) Προκριματικός --Καραλής, Ρίζος--

13:50 1.500μ. (Γ) Προκριματικός

14:35 100μ. (Α) Προκριματικός

15:10 Σφαιροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:30 10.000μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 4Χ400μ. Μικτή ΤΕΛΙΚΟΣ

2η ημέρα (Κυριακή 14/9)

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 Μαραθώνιος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

03:00 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός (Α Γκρουπ) --Σκαρβέλη--

03:35 1.500 μ. (Α) Προκριματικός

04:45 Σφυροβολία (Γ) Προκριματικός (Β Γκρουπ) --Σκαρβέλη--

05:28 100μ. εμπόδια (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

12:35 400μ. (Α) Προκριματικός

12:40 Ύψος (Α) Προκριματικός

13:10 Δισκοβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

13:25 400μ. (Γ) Προκριματικός

14:20 100μ. (Γ) Ημιτελικός

14:40 Μήκος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:43 100μ. (Α) Ημιτελικός

15:05 1.500μ. (Γ) Ημιτελικός

15:30 10.000μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:13 100μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 100μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

3η ημέρα (Δευτέρα 15/9)

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 Μαραθώνιος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

03:00 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός (Α Γκρουπ) --Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης--

03:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός --Αδαμοπούλου--

03:15 3.000μ. στιπλ (Γ) Προκριματικός

04:45 Σφυροβολία (Α) Προκριματικός (Β Γκρουπ) --Μαντζουράνης, Ζάλτος, Φραντζεσκάκης--

05:20 400μ. εμπόδια (Γ) Προκριματικός

Απογευματινό πρόγραμμα

13:35 400μ. εμπόδια (Α) Προκριματικός

13:40 Μήκος (Α) Προκριματικός --Τεντόγλου--

14:10 Επί Κοντώ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:20 110μ. εμπόδια (Α) Προκριματικός

15:00 Σφυροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:05 100μ. εμπόδια (Γ) Ημιτελικός

15:30 1.500μ. (Α) Ημιτελικός

15:55 3.000μ. στιπλ (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 100μ. εμπόδια (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

4η ημέρα (Τρίτη 16/9)

Απογευματινό πρόγραμμα

13:35 800μ. (Α) Προκριματικός

13:40 Τριπλούν (Γ) Προκριματικός --Κορένεβα--

14:35 Ύψος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:40 110μ. εμπόδια (Α) Ημιτελικός

15:00 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:05 400μ. (Γ) Ημιτελικός

15:35 400μ. (Α) Ημιτελικός

16:05 1.500μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 110μ. εμπόδια (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

5η ημέρα (Τετάρτη 17/9)

Απογευματινό πρόγραμμα

13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός

13:10 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός (Α Γκρουπ)

13:30 200 μ. (Γ) Προκριματικός --Εμμανουηλίδου--

14:10 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:15 200μ. (Α) Προκριματικός

14:45 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός (Β Γκρουπ)

14:50 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:00 400μ. εμπόδια (Γ) Ημιτελικός

15:30 400μ. εμπόδια (Α) Ημιτελικός

15:57 3.000μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:20 1.500μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

6η ημέρα (Πέμπτη 18/9)

Απογευματινό πρόγραμμα

13:05 5.000 μ. (Γ) Προκριματικός

13:15 Ύψος (Γ) Προκριματικός --Γκούσιν--

13:23 Ακοντισμός (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

13:55 800μ. (Γ) Προκριματικός

14:55 Τριπλούν (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:02 200μ. (Α) Ημιτελικός

15:24 200μ. (Γ) Ημιτελικός

15:45 800μ. (Α) Ημιτελικός

16:10 400μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:24 400μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

7η ημέρα (Παρασκευή 19/9)

Απογευματινό πρόγραμμα

11:33 100μ. εμπόδια (Γ) Έπταθλο

12:20 Ύψος (Γ) Έπταθλο

13:30 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός (Α Γκρουπ) --Τζένγκο--

14:05 5.000μ. (Α) Προκριματικός

14:30 Σφαιροβολία (Γ) Έπταθλο

14:45 800μ. (Γ) Ημιτελικός

14:50 Τριπλούν (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:00 Ακοντισμός (Γ) Προκριματικός (Β Γκρουπ) --Τζένγκο--

15:15 400μ. εμπόδια (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:27 400μ. εμπόδια (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:38 200μ. (Γ) Έπταθλο

16:06 200μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

16:22 200μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

8η ημέρα (Σάββατο 20/9)

Πρωινό πρόγραμμα

01:30 20χλμ. βάδην (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ --Ντρισμπιώτη, Παπαδοπούλου, Τσινοπούλου--

03:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός (Α Γκρουπ) --Παυλίδης--

03:25 100μ. (Α) Δέκαθλο

03:50 20χλμ. βάδην (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ --Παπαμιχαήλ--

04:00 Σφαιροβολία (Γ) Προκριματικός

04:05 Μήκος (Α) Δέκαθλο

04:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός (Β Γκρουπ) --Παυλίδης--

05:30 Μήκος (Γ) Έπταθλο

05:45 Σφαιροβολία (Α) Δέκαθλο

Απογευματινό πρόγραμμα

13:00 Ακοντισμός (Γ) Έπταθλο

13:05 Ύψος (Α) Δέκαθλο

13:35 4Χ400μ. (Α) Προκριματικός

13:54 Σφαιροβολία (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:00 4Χ400μ. (Γ) Προκριματικός

14:25 4Χ100μ. (Α) Προκριματικός

14:45 4Χ100μ. (Γ) Προκριματικός

15:05 Ακοντισμός (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:11 800μ. (Γ) Έπταθλο 7/7

15:29 5.000μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:55 400μ. (Α) Δέκαθλο

16:22 800μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

9η ημέρα (Κυριακή 21/9)

Πρωινό πρόγραμμα

03:05 110μ. εμπόδια (Α) Δέκαθλο

03:55 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο (Α Γκρουπ)

05:05 Δισκοβολία (Α) Δέκαθλο (Β Γκρουπ)

05:35 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο (Α Γκρουπ)

06:20 Επί Κοντώ (Α) Δέκαθλο (Β Γκρουπ)

Απογευματινό πρόγραμμα

11:35 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο (Α Γκρουπ)

12:47 Ακοντισμός (Α) Δέκαθλο (Β Γκρουπ)

13:30 Ύψος (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

13:35 800μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

13:50 5.000μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:00 Δισκοβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:25 4Χ400μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:40 4Χ400μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

14:55 1.500μ. (Α) Δέκαθλο 10/10

15:10 4Χ100μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

15:20 4Χ100μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

