Σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, η Εθνική Ελλάδας δίνει έναν κρίσιμο αγώνα απέναντι στη Δανία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Parken Stadium» της Κοπεγχάγης στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Alpha.
Η Εθνική είναι με σημαντικές απώλειες στη βαθμολογία, μετά την ήττα από τη Σκωτία (3-1), και η νίκη απόψε θεωρείται μονόδρομος για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση.
Η Δανία, από την άλλη, έχει φορμάρει δυναμικά, με εμφατική νίκη 6-0 απέναντι στη Λευκορωσία, και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς.
Από ελληνικής πλευράς, ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς σκοπεύει να φρεσκάρει την ενδεκάδα και να ποντάρει σε πιο «σφιχτή» και συμπαγή εικόνα στο γήπεδο, ειδικά στην άμυνα.
Το πλάνο προβλέπει ότι η Ελλάδα θα προσπαθήσει να αποφύγει λάθη, να εκμεταλλευθεί στατικές φάσεις και να κρατήσει το μηδέν το δυνατόν περισσότερο.
Η παράδοση μεταξύ των δύο εθνικών ομάδων δεν είναι ευνοϊκή για την Ελλάδα: σε αρκετά παιχνίδια εκτός έδρας η χώρα μας έχει μείνει «άδεια χέρια».
Ωστόσο, η πίστη των παικτών και η στήριξη περίπου 2.000 Ελλήνων οπαδών που ταξίδεψαν στην Κοπεγχάγη προσθέτουν ψυχολογικό «προβάδισμα».
Ο αποψινός αγώνας χαρακτηρίζεται ήδη από τα μέσα ως «τελικός» για την Ελλάδα με το βλέμμα των φιλάθλων να είναι αμείωτο.