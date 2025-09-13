Games
Εurobasket 2025: Τι ώρα ο αγώνας της Εθνικής αύριο κόντρα στη Φινλανδία

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέναντι στην Τουρκία για πρώτη φορά στο τουρνουά, δεν είχε απαντήσεις σε άμυνα και επίθεση.

H Τουρκία ήταν εξαιρετικά στημένη από τον Έργκιν Άταμαν, κερδίζοντας με χαρακτηριστική άνεση την Ελλάδα (94-68) στο Eurobasket 2025, η οποία θέλει να τα δώσει όλα για να επιστρέψει στα μετάλλια, ύστερα από 16 χρόνια.

Η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε κατά κράτος από τους «γείτονες», που έμοιαζαν πιο έτοιμοι, πιο διαβασμένοι, εγκλώβισαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και είδαν τον Ερκάν Οσμάνι να πραγματοποιεί την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του.

Ο φόργουορντ της Αναντολού Εφές σκόραρε 28 πόντους με 11/15 σουτ εντός πεδιάς, άνοιξε την άμυνα της Εθνικής μας ομάδας στο πρώτο δεκάλεπτο και κάλυψε και την αστοχία του Αλπερέν Σενγκούν.

Ο άσος των Χιούστον Ρόκετς τελείωσε το ματς με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και 6 τελικές πάσες, δείχνοντας πως μόλις στα 23 του, είναι ο επόμενος σπουδαίος ψηλός του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Εξαιρετικός για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν και ο Τζέντι Όσμαν (17π.), που χτύπησε τα αργά πόδια του κουρασμένου Παπανικολάου (αγωνίστηκε σχεδόν 37 λεπτά στον προημιτελικό με την Λιθουανία), όντας ο τρίτος πόλος στην επίθεση των Τούρκων.

Η Ελλάδα δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα της αναμέτρησης, της χάλασε το μυαλό η επιθετική άμυνα της Τουρκίας, ενώ τα 22 λάθη αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Οι Έλληνες διεθνείς δεν είχαν την αυτοπεποίθηση των προηγούμενων παιχνιδιών, φάνηκαν κουρασμένοι πνευματικά, ενώ δεν υπήρχε και ένας αθλητής να τραβήξει από το χέρι τους συμπαίκτες του και να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για πρώτη φορά στο τουρνουά, δεν είχε απαντήσεις σε άμυνα και επίθεση, ο Βασίλης Σπανούλης ανακάτεψε την τράπουλα, δοκίμασε πολλά σχήματα, κανένα δεν απέδωσε και έτσι ήρθε η φυσιολογική ήττα.

Δεν πρέπει να απογοητευτούν οι Έλληνες διεθνείς, αφού στον μικρό τελικό απέναντι στη Φινλανδία (14/09, 17:00, ΕΡΤ1, ΕΡΑ ΣΠΟΡ), διακυβεύεται η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Ο Βασίλης Σπανούλης ορθώς έδωσε το σύνθημα για ανασύνταξη, αφού ο στόχος του βάθρου είναι ολοζώντανος, άπαντες οφείλουν να ξεκουραστούν και να αφήσουν πίσω τους την κακή παρένθεση με την Τουρκία και να επικεντρωθούν στην αθλητική, νεανική και με άγνοια κινδύνου Φινλανδία.

