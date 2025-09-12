Eurobasket 2025: Η «συγγνώμη» του Αταμάν στους Έλληνες φίλους του

«Οι παίκτες μου άξιζαν να νικήσουν», είπε ο Αταμάν μετά την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket 2025.

Ο Εργκίν Αταμάν «απολογήθηκε» στους Έλληνες φίλους του, αλλά τόνισε ότι οι παίκτες του άξιζαν τη νίκη στον ημιτελικό του Eurobasket 2025, ενώ δήλωσε σίγουρος για την κατάκτηση του τίτλου, εάν στον τελικό η Τουρκία επαναλάβει αυτή την εμφάνιση.

«Ζητάω συγγνώμη από όλους τους Έλληνες φίλους μου στην Ελλάδα που έβλεπαν το ματς, αλλά πιστεύω ότι οι απόψε οι παίκτες μου άξιζαν να νικήσουν», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας.

«Είχαμε απίστευτη άμυνα, όπως την είχαμε προετοιμάσει. Δεν τους αφήσαμε να επιτεθούν, τον Γιάννη (Αντετοκούνμπο), τον Σλούκα, τον Τολιόπουλο. Μόνο ο Ντόρσεϊ έκανε κάποια σουτ, αλλά βρήκαμε λύση. Στην άμυνα παίξαμε τέλεια. Πήραμε σπουδαία νίκη, γιατί η Ελλάδα είναι απίστευτη ομάδα», συνέχισε.

Ερωτηθείς για την εμφάνιση του Οσμανί, ο Αταμάν δήλωσε: «Τους είπα ότι ο Γιάννης προσταθεί να προστατεύει το “ζωγραφιστό”. Του είπα όταν βρεθείς σε αυτή τη θέση, κάνε σουτ. Έκανε το πρώτο σουτ, πήρε αυτοπεποίθηση και συνέχισε να κάνει τρίποντα».

Όσο για τον τελικό, είπε: «Αν παίξουμε με τον ίδιο τρόπο, σίγουρα θα νικήσουμε, γιατί η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία. Βέβαια είναι τελικός, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αξίζαμε να παίξουμε στον τελικό, τώρα θα προσπαθήσουμε να πάρουμε αυτόν τον ιστορικό τίτλο που δεν έχει κερδίσει ποτέ η Τουρκία σε Ευρωμπάσκετ».