Eurobasket 2025: LIVE ο μεγάλος ημιτελικός Ελλάδα - Τουρκία

Ήρθε η ώρα του μεγάλου ημιτελικού για το Eurobasket 2025 με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Τουρκία.

Όλα για όλα για την Ελλάδα που αντιμετωπίζει την Τουρκία στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Δείτε ΕΔΩ LIVE τον αγώνα.

Α' δεκάλεπτο Ελλάδα - Τουρκία: 16-26

Στατιστικά

Ελλάδα: 5/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 9 ριμπάουντ (7 αμυντικά - 2 επιθετικά), 5 ασίστ, 4 φάουλ, 5 λάθη, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ

Τουρκία: 6/16 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 11 ριμπάουντ (6 αμυντικά - 5 επιθετικά), 7 ασίστ, 2 φάουλ, 1 λάθος, 2 κλεψίματα

{https://www.instagram.com/p/DOgwajQD5wo/?hl=en}

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα υπόλοιπα παιδιά, έχουν αντίπαλο την αήττητη (7-0) Τουρκία του Αλπερέν Σενγκούν, στην «Arena Riga». Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του τον Τσεντί Οσμάν, ο οποίος δεν προπονήθηκε την Πέμπτη μετά τον τραυματισμό του στο ματς με την Πολωνία.

Η τελευταία ήττα της εθνικής από την Τουρκία έλαβε χώρα στην Άγκυρα, στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν οι Τούρκοι επικράτησαν με 76-65, με τους διεθνείς της Τουρκίας να μένουν επί ώρες στο παρκέ και να τραγουδούν παρέα με τους φιλάθλους τους. Έκτοτε, ακολούθησαν τέσσερις νίκες για την Ελλάδα: στην πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ 2013, στο Προολυμπιακό Τουρνουά του 2021 στη Βικτόρια του Καναδά και στα δύο ματς των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Η εθνική είχε αποκλείσει την Τουρκία και στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2009, για να κατακτήσει εν συνεχεία το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Σπανούλης και οι Έλληνες διεθνείς γνωρίζουν καλά πολλούς από τους παίκτες της εθνικής Τουρκίας, όπως και τον Ομοσπονδιακό προπονητή της Εργκίν Αταμάν. Όπως τους Τούρκους που αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό, τον Τσέντι Οσμάν (τραυματίστηκε στον αστράγαλο στον προημιτελικό με την Πολωνία, παρουσίασε οίδημα αλλά θα παίξει με την Ελλάδα) και τον Ομερ Γιουρτσεβεν, ο οποίος έχει μόνο 6,7΄΄ συμμετοχής μέσο όρο μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ. Ο Σέιν Λάρκιν έχει υπάρξει πολλές φορές αντίπαλος των διεθνών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη Euroleague, ενώ ο Φουρκάν Κορκμάζ έφυγε από τη Μονακό τον Δεκέμβριο του 2024, πριν κλείσει μήνα στην τεχνική ηγεσία των Μονεγάσκων ο Βασίλης Σπανούλης. Γι' αυτό βέβαια θα έχει έναν ακόμη λόγο ν' αποδείξει... απέναντι στον Σπανούλη ο πρώην ΝΒΑερ.

Στα 34 του ο Σερτάκ Σανλί, παίρνει μόνο 5,2΄΄ συμμετοχής στο Ευρωμπάσκετ, αφού μπροστά του έχει τον Αλπερέν Σενγκούν στις θέσεις των ψηλών. Στον πάουερ φόργουορντ/σέντερ των Χιούστον Ρόκετς βασίζεται όλο το παιχνίδι της Τουρκίας. Στη φροντ λάιν, θα έλεγε κανείς πως βασίζεται αυτή η ομάδα που δημιούργησε ο Εργκίν Αταμάν. Οι γκαρντ έρχονται να σκοράρουν συμπληρωματικά.

Ο Σενγκούν μετρά 21,6 πόντους, 10,9 ριμπάουντ, 7,1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 0,9 κοψίματα μέσο όρο ανά αγώνα. Έχει 64,1% ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα και 76,7% στις βολές. Το τελευταία θα πρέπει να το αξιοποιήσουν οι Έλληνες διεθνείς, στέλνοντάς τον στη γραμμή. Την ίδια ώρα ο Σενγκούν είναι επιρρεπής στα φάουλ και τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα προσπαθήσουν να τον «φθείρουν» μέσα στη ρακέτα. Δεύτερος σκόρερ της Τουρκίας είναι ο Τσεντί Οσμάν, με 14,9 πόντους μέσο όρο. Ο Λάρκιν έχει 11 πόντους, 4,6 ασίστ και 3,6 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ ο σέντερ της Αναντολού Εφές Ερκάν Οσμανί, μετρά 10,4 πόντους και 5,3 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα. Κορκμάζ, Σιπαχί και Χαζέρ καραδοκούν να τιμωρήσουν όποιον αντίπαλο τους δώσει... χώρο, ενώ ο πάουερ φόργουορντ των Σίξερς, Αντεμ Μπονα, μπορεί να μην σκοράρει (5,4 πόντους μ.ο.), αλλά θα έχει σαφή εντολή να φθείρει τους ψηλούς της εθνικής Ελλάδας.

Η εθνική θέλει να τρέξει, με τον Γιάννη να καλπάζει. Η Τουρκία θα προσπαθήσει να την πάει σε σετ παιχνίδι. Μία τόσο δυνατή αντίπαλος, απαιτεί εξαιρετική εμφάνιση τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση από τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη. Οι Τούρκοι σημειώνουν 90,7 πόντους μέσο όρο ενώ η «γαλανόλευκη» 86,1. Μία ακόμη φορά, τα επιθετικά ριμπάουντ μπορεί να κρίνουν πολλά. Σε αυτά υπερτερεί η Τουρκία, με 12 μ.ο. έναντι 9,7 μ.ο. των Ελλήνων διεθνών. Στα αμυντικά, όμως οι παίκτες του Σπανούλη έχουν μικρή υπεροχή με 26,4 έναντι 25,6. Στις ασίστ υπερτερεί η Τουρκία, με 22,6 έναντι 19,3 μ.ο. της Ελλάδας. Οι Έλληνες μετρούν 8 κλεψίματα και οι Τούρκοι 7,1 μέσο όρο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «πωρώνει» τους συμπαίκτες του πριν βγουν στο παρκέ

{https://www.instagram.com/p/DOgtWkLiGV4/?hl=en}

Ακόμα και ο Μπομπ Σφουγγαράκης βλέπει αυτόν τον ημιτελικό

{https://www.instagram.com/p/DOgtB4KDCqF/?hl=en}

Το ντέρμπι του μπακλαβά, σύμφωνα με τη FIBA

{https://www.instagram.com/p/DOgsNKjjIgi/?hl=en}

Φίλαθλοι χορεύουν συρτάκι έξω από το Riga Arena

{https://www.instagram.com/p/DOgqitEDK0J/?hl=en}

Δείτε την έξοδο των παικτών από το ξενοδοχείο τους

{https://www.instagram.com/p/DOgkFs1CHfQ/?hl=en}

Πριν τον αγώνα οι Έλληνες «πλημμύρισαν» τη Ρίγα και η εξέδρα είναι έτοιμη να κάνει όπως ξέρει τι δουλειά της.

Δείτε τα βίντεο

Όσα λένε στην Τουρκία