Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Eurobasket 2025: Η Γερμανία στον τελικό

Eurobasket 2025: Η Γερμανία στον τελικό Φωτογραφία: AP Photo/Sergei Grits
Νίκησε, στον πρώτο ημιτελικό του Eurobastek 2025, την Φινλανδία με 98-86.

Σρούντερ και Βάγνκερ έστειλαν την Γερμανία στον τελικό του Eurobasket 2025. Η Γερμανία νίκησε τη Φινλανδία με 98-86 και επι της ουσίας επιβεβαίωσε τα προγνωστικά ότι ήταν το μεγάλο φαβορί.

Αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή της Γερμανίας σε τελικό Ευρωμπάσκετ, μετά από εκείνον του 2005 στο Βελιγράδι, όταν ηττήθηκε από την εθνική Ελλάδας. Την Κυριακή (14/9, 21:00), η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2023 και «χάλκινη» στο Ευρωμπάσκετ 2022 Γερμανία θ' αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αποψινού ημιτελικού (21:00) Ελλάδα-Τουρκία. Αν προκριθεί η Ελλάδα... τότε, ο τελικός του Ευρωμπάσκετ 2025 θα είναι... remake εκείνου του 20025.

Στον «μικρό» τελικό, θ' αγωνιστεί η Φινλανδία την Κυριακή (14/9), στις 15:00, με τον ηττημένο του ημιτελικού Ελλάδα-Τουρκία.

Με εξαίρεση την 1η περίοδο, όταν η Φινλανδία προηγήθηκε και με +8 (6-14), η Γερμανία είχε το... πάνω χέρι και έφτασε σε μία άξια πρόκριση, με πολυφωνία στην επίθεση. Double double σημείωσαν δύο παίκτες της Γερμανίας: ο Ντένις Σρέντερ είχε 26 πόντους και 12 ασίστ, αλλά και 5 ριμπάουντ, ενώ 11 πόντους και 11 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Ντάνιελ Τάις. Ο γκαρντ των Ορλάντο Μάτζικ Φραντς Βάγκνερ πρόσφερε 22 πόντους στα «πάντσερ» κι ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Τρίσταν Ντα Σίλβα (13π.) και Ιζαάκ Μπόνγκα (10π.).

Από τη Φινλανδία, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Ολιβιέ Ενκαμούα με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο πάουερ φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ, Λάουρι Μαρκάνεν, 16 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο 18χρονος Μίκα Μούρινεν πέτυχε 12 πόντους, όπως και ο Μίκαελ Γιάντουνεν.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86

Η Φινλανδία προηγήθηκε με 4-11 με 5 πόντους του Λιτ, 4 του Γιάντουνεν και 2 του Γκράντισον, κι ενώ ο Ντάνιελ Τάις είχε σημειώσει και τους 4 πόντους των Γερμανών. Τα «πάντσερ» είδαν την πλάτη των Φινλανδών και από το -8, (6-14) μετά το τρίποντο του Γκράντισον. Ο Σρέντερ δοκίμασε έξω από τα 6.75 επιτυχώς (9-14), για να διατηρήσει τη Φινλανδία στην πρωτοπορία ο Μάρκανεν με 4 δικούς του πόντους (11-18) κι ενώ ενδιάμεσα ο Φραντς Βάγκνερ είχε πετύχει εντυπωσιακό κάρφωμα. Έκτοτε, η Γερμανία απάντησε με σερί 10-0 (!) για να πάρει τα ηνία (21-18), με τρίποντο του Μπόνγκα, πόντους από τον Βάγκνερ και τον Τίμαν. Οι Γερμανοί είχαν συνδεθεί με το καλάθι, στην εξίσωση μπήκαν και οι Τρίσταν και Όσκαρ Ντα Σίλβα για το 30-24, με τον Λάουρι Μαρκάνεν να μειώνει σε 30-26, σκορ 1ης περιόδου. Οι 30 πόντοι της Γερμανίας αποτελούν ρεκόρ για το πρώτο δεκάλεπτο ενός ημιτελικού στο Ευρωμπάσκετ, όπως και οι 7 ασίσ του Σρέντερ.

Με επιμέρους σκορ 31-21 και 8/16 τρίποντα, η Γερμανία ήταν το απόλυτο «αφεντικό» στο 2ο δεκάλεπτο. Ο Φραντς Βάγκερν σημείωσε 20 πόντους στο α΄ μέρος, ο Σρέντερ είχε 13 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 7 ριμπάουντ μετρούσε στο 20άλεπτο ο Ντάνιελ Τάις. Στον αντίποδα, ο Ενκαμούρα ήταν ο πρώτος σκόρερ της Φινλανδίας, με 13 πόντους. Το 38-26 υπέρ των «πάντσερ», μετετράπη σε +18 (46-28), μετά από τεχνική ποινή που χρεώθηκε ο Ομοσπονδιακός της Φινλανδίας, Λάσι Τουόβι. Στο ημίχρονο, η Γερμανία προηγείτο με +14 (61-47) στο ημίχρονο, μετά το εύστοχο τρίποντο του Τρίσταν Ντα Σίλβα.

Ένα γρήγορο σερί 5-0 από Βάλτονεν και Μάρκανεν επέτρεψε στη Φινλανδία να πλησιάσει (61-52). Τρία διαδοχικά τρίποντα από Μπόνγκα, Σρέντερ και Ομπστ... εκτόξευσαν τη διαφορά ξανά στους 18 πόντους (70-52) υπέρ της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας 2023. Και μετά το 77-60 με 2/2 βολές του Σρέντερ, η Φινλανία απάντησε με σερί 11-0, με τους 5 πόντους να σημειώνει ο Έντι Μαξχούνι και πλησίασε το -6 (77-71). Ο Σρέντρερ θα «μιλούσε» ξανά, σε μία κρίσιμη στιγμή (79-71), για το 81-73 στο 30ό λεπτό. Ο Ντένις Σρέντερ μετρούσε 23 πόντους και 20 ο Βάγκνερ από τα «πάντσερ». Ο Μαρκάνεν είχε φτάσει τους 16 πόντους (και 7 ριμπάουντ), ενώ 17 είχε πετύχει ο Ενκαμούα.

Ο Ντάνιελ Τάις κάρφωσε, με το... καλημέρα στην 4η περίοδο και ο Φραντς Βάγκνερ είχε 1-2 βολές, για το 84-73. Τάις και Βάγκνερ με βολές έκαναν και το 87-73, ενώ το τρίποντο του Αντρέας Όμπστ για το 90-75, 4:59΄΄ πριν από τη λήξη... έστειλε τη Γερμανία, με τα... δύο πόδια στον τελικό. Οι φιλότιμες προσπάθειες του Ενκαμούα δεν ανησυχούσαν τη Γερμανία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Τοξικές ουσίες βρέθηκαν σχεδόν σε όλες τις αμερικανικές μπύρες

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Eurobasket 2025 - Ημιτελικός: Οι Έλληνες «πλημμυρίζουν» τη Ρίγα

Eurobasket 2025 - Ημιτελικός: Οι Έλληνες «πλημμυρίζουν» τη Ρίγα

Αθλητισμός
EuroBasket 2025: Ο ημιτελικός Ελλάδα - Τουρκία σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος»

EuroBasket 2025: Ο ημιτελικός Ελλάδα - Τουρκία σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος»

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Ενα βήμα πριν τον μεγάλο τελικό η Ελλάδα - Σε ποιο κανάλι θα δείτε τον ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία

Eurobasket 2025: Ενα βήμα πριν τον μεγάλο τελικό η Ελλάδα - Σε ποιο κανάλι θα δείτε τον ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία

Αθλητισμός
Η AEGEAN μεταφέρει Έλληνες φιλάθλους στη Ρίγα, στηρίζοντας ενεργά την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στον Ημιτελικό του EuroBasket 2025

Η AEGEAN μεταφέρει Έλληνες φιλάθλους στη Ρίγα, στηρίζοντας ενεργά την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στον Ημιτελικό του EuroBasket 2025

Επιχειρήσεις

NETWORK

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Πόσες μέρες είναι η άδεια ασθενείας – Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος

Πόσες μέρες είναι η άδεια ασθενείας – Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος

healthstat.gr
Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

healthstat.gr
Ξεκινά σε λίγες μέρες το InnoHealth Forum 2025

Ξεκινά σε λίγες μέρες το InnoHealth Forum 2025

healthstat.gr