Σλούκας για Αταμάν: Ο καλύτερος προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια - Μήτογλου: Θα μιλήσουμε στο γήπεδο

Σλούκας για Αταμάν: Ο καλύτερος προπονητής τα τελευταία 10 χρόνια - Μήτογλου: Θα μιλήσουμε στο γήπεδο Φωτογραφία: EUROKINISSI
«Δεν πιστεύω σε τακτικές σε τέτοια παιχνίδια», δήλωσε ο Κώστας Σλούκας.

Ο Κώστας Σλούκας αποθέωσε τον Εργκίν Αταμάν, ενώ ο Ντίνος Μήτογλου διεμήνυσε ότι θα «μιλήσει» στο γήπεδο, ενόψει της αναμέτρησης της εθνικής ομάδας με την Τουρκία, στον ημιτελικό του Eurobasket 2025 (12/9, 21:00).

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του Τούρκου προπονητή ότι «δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τον Σλούκα», ο 35χρονος είπε: «Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Είναι πολύ μεγάλος προπονητής, το έχω πει πολλές φορές. Είναι καταξιωμένος, τα τελευταία δέκα χρόνια είναι ο καλύτερος προπονητής βάσει τίτλων. Έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο σύνολο με πολύ ταλαντούχους παίκτες, η επιρροή του στο παιχνίδι είναι πολύ μεγάλη και εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά. Ελπίζω να έχουμε την τύχη με το μέρος μας».

Όσο για το εάν παίζει ρόλο το γεγονός ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού γνωρίζουν τον Αταμάν, ο Σλούκας απάντησε: «Θα είμαι τελείως ευθύς, δεν πιστεύω σε τακτικές σε τέτοια παιχνίδια. Ό,τι και να πούμε στο βίντεο και όπως και να προετοιμαστούμε, είναι ποιος το θέλει πιο πολύ. Δεν είναι αν θα μπει ένα σουτ ή όχι, αλλά το υπόλοιπο παιχνίδι. Ποιος θα πάρει τις 50-50 μπάλες, αν θα ελέγξεις τα ριμπάουντ, οι επιλογές, να μην δεχτείς εύκολα καλάθια… Αυτά το κρίνουν περισσότερο, αυτά είναι τα σημαντικά. Τα τακτικά δίνουν μια βάση, αλλά η καρδιά, η διάθεση και η αυτοπεποίθηση είναι τα κλειδιά σε αυτά τα παιχνίδια».

Ο Ντίνος Μήτογλου από την άλλη, ρωτήθηκε τι θα πει στον Εργκίν Αταμάν, πριν από τον αγώνα. «Δεν θα του πω τίποτα. Θα μιλήσουμε και οι δύο στο γήπεδο, θεωρώ», απάντησε. Ερωτηθείς για το γεγονός ότι θα αντιμετωπίσει γνώριμα πρόσωπα, σχολίασε: «Σίγουρα συνεργαζόμαστε στις ομάδες μας, αλλά ο καθένας θέλει να κερδίσει και παίζει για τη χώρα του. Είναι ένα ματς με πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ο κόουτς μάς ξέρει καλά κι εμείς τον γνωρίζουμε επίσης. Ξεκάθαρα θα κερδίσει όποιος το θέλει πιο πολύ και θα παρουσιαστεί περισσότερο συγκεντρωμένος».

Σλούκας: Η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου

Το αυριανό παιχνίδι είναι πολύ μεγάλο, τόνισε ο Κώστας Σλούκας. «Η αλήθεια είναι ότι νιώθω λίγο… άπειρος σε τέτοια παιχνίδια, είναι η πρώτη φορά που παίζω ημιτελικό με την εθνική ομάδα. Θα προσπαθήσω να είμαι ακόμη πιο συγκεντρωμένος. Δεν μπορούμε να κρύψουμε τα λόγια μας, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι», παραδέχθηκε.

Η Τουρκία είναι «μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ ταλαντούχα», που όμως έχει «χτυπητές αδυναμίες», επεσήμανε και χαρακτήρισε «πολύ μεγάλη πρόκληση» το αυριανό ματς.

«Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας μου μπροστά μου. Δούλεψα πολύ το καλοκαίρι, δεν ξεκουράστηκα σχεδόν καθόλου, δεν είχα την οικογένειά μου, γιατί πραγματικά πίστευα σε μια πολύ καλή πορεία της φετινής ομάδας. Το γεγονός ότι ο Βασίλης είναι στο τιμόνι εμπνέει μια σιγουριά και μια εμπιστοσύνη επιπλέον, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους προηγούμενους προπονητές. Πνευματικά όλοι είμαστε έτοιμοι γιατί οι σφαλιάρες έχουν μείνει στο μυαλό μας. Το αυριανό παιχνίδι είναι πιθανόν το μεγαλύτερο στην καριέρα μου», δήλωσε ακόμα.

Πάντως, όταν τον ρώτησαν αν θέλει να πάρει ένα σουτ νίκης όπως αυτό της εθνικής ομάδας στον ημιτελικό του 2005, απάντησε: «Όχι, δεν το θέλω. Προτιμώ να κερδίσουμε εύκολα και να βρεθούμε στον τελικό».

Ο Ντίνος Μήτογλου υπογράμμισε ότι οι διεθνείς είναι πολύ συγκεντρωμένοι και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους Τούρκους. «Γνωρίζουμε το στυλ παιχνιδιού τους, θέλει πάρα πολλή προσοχή, έχουν τρεις πάρα πολύ σημαντικούς παίκτες, έχουμε κάνει πάρα πολύ καλό σκάουτινγκ και είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα», σημείωσε.

«Σίγουρα είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι, πολύ σημαντικό. Αλλά ταυτόχρονα χαίρεσαι να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Είμαστε ευλογημένοι που εκπροσωπούμε τη χώρα μας και έχουμε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε εδώ. Θέλουμε πάρα πολύ τη νίκη και την έχουμε στο μυαλό μας», τόνισε.

