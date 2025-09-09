Games
Περιπέτεια για τη βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα στο Νεπάλ, εν μέσω αιματηρών ταραχών

Περιπέτεια για τη βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα στο Νεπάλ, εν μέσω αιματηρών ταραχών Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Οι αναρτήσεις της βολεϊμπολίστριας που παίζει σε ομάδα του Νεπάλ.

Ανησυχία προκάλεσαν οι αναρτήσεις της Εύα Χαντάβα, καθώς η βολεϊμπολίστρια βρίσκεται στο Νεπάλ εν μέσω αιματηρών διαδηλώσεων που έχουν κοστίσει τη ζωή σε 19 ανθρώπους.

Η 34χρονη αθλήτρια παίζει με τη φανέλα της Karnali Yashvis στο πρωτάθλημα της Everest Women’s Volleyball League. Σε διαδοχικές αναρτήσεις της τις προηγούμενες ώρες προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλειά της, λόγω της έκρυθμης κατάστασης στο Νεπάλ, αλλά στη συνέχεια διαβεβαίωσε ότι είναι καλά.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0j7EoxnrzaXzGqmhcHFQ75M17YUQTk6gHfNN91DSY9aGjhrr2jn4ZqnkZJazg9qE3l&id=61562636466986}

«Δεν είμαι ασφαλής τώρα. Νεπάλ», έγραψε αρχικά η Εύα Χαντάβα. «Καίνε όλο το Νεπάλ, κρυβόμαστε στο δάσος περιμένοντας να δράσει ο στρατός», ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε αμέσως μετά.

Έπειτα από περίπου τρεις ώρες επανήλθε, ενημερώνοντας ότι είναι ασφαλής. «Καταφέραμε να βρούμε ένα ασφαλές μέρος για να μείνουμε. Προς το παρών είμαστε ασφαλείς», έγραψε και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όσους τσέκαραν αν είναι καλά.

HANTAVA_NEPAL_7ad87.jpeg

Χάος στο Νεπάλ, 19 νεκροί σε διαδηλώσεις

Η βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 19 ανθρώπους τη Δευτέρα. Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους, οργισμένοι με τη διαφθορά και το μπλοκάρισμα των social media. «Η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως», σύμφωνα με μαρτυρίες.

{https://www.youtube.com/shorts/ODxpI3aLvhE}

Μετά την αιματηρή τροπή των κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση αποκατέστησε την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διατάχθηκε η διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για την επέμβαση της αστυνομίας.

Σήμερα, ο πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Όλι παραιτήθηκε, προκειμένου να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική επίλυση της κρίσης, όπως ανέφερε. Ο πρόεδρος του Νεπάλ, Ραμτσάντρα Πουντέλ, αναζητά τον διάδοχό του.

Εκατοντάδες οργισμένοι διαδηλωτές πυρπόλησαν το κοινοβούλιο του Νεπάλ, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού. Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ το πρωί, νεαροί διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Κατμαντού και επιτέθηκαν σε δημόσια κτίρια και κατοικίες πολιτικών. Μεταξύ άλλων πυρπολήθηκε και η κατοικία του πρωθυπουργού.

{https://www.youtube.com/watch?v=uLklKvrMbZI}

{https://www.youtube.com/watch?v=TWXw1D42eVY}

