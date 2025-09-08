Games
Eurobasket 2025: Η ατάκα που δεν αρέσει καθόλου στον Σπανούλη - «Δεν με ενδιαφέρει»

Eurobasket 2025: Η ατάκα που δεν αρέσει καθόλου στον Σπανούλη - «Δεν με ενδιαφέρει» Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
«Είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι», είπε για το ματς κόντρα στη Λιθουανία, στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Ο Βασίλης Σπανούλης ακούει συνεχώς μία ατάκα στο Eurobasket 2025. Και δεν του αρέσει καθόλου, ξεκαθάρισε μιλώντας την παραμονή του προημιτελικού κόντρα στη Λιθουανία.

Η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών προπονήθηκε στο «Arena Riga» το μεσημέρι της Δευτέρας. Εκεί όπου αύριο, Τρίτη (21:00, ΕΡΤ1 και Novasports Start) θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία, με στόχο το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά.

Μετά την προπόνηση, ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για τα 16 χρόνια που έχει να παίξει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε ημιτελικό. «Το λέτε συνέχεια και δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πραγματικότητα, αλλά προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ κοιτάω το τώρα. Όσο το λέτε, τα χρόνια θα γίνουν 26, 36 και 56. Αν το αφήσουμε και ζήσουμε τη στιγμή, μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω, είναι λογικό, μας πονάει αυτό το πράγμα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει μόνο το αυριανό παιχνίδι και πώς θα είμαστε έτοιμοι για την Λιθουανία», απάντησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

«Είναι ακόμη ένα παιχνίδι νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι, δεν προετοιμαζόμαστε τώρα για αυτό, είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για τα νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στη Λιθουανία, σχολίασε πως είναι μια ομάδα «που παίζει πολύ physical, τρέχουν πάρα πολύ, παίζουν σε μεγάλη ένταση, έχουν δυνατότητες και αδυναμίες που έχουμε αντιμετωπίσει. Πιστεύω πως θα είμαστε συγκεντρωμένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

Το σύγχρονο μπάσκετ είναι να αντεπεξέρχεσαι «σε κάθε είδους μέρα, πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς. Και χθες δείξαμε μια πτυχή του εαυτού μας που δεν είχαμε δείξει ως τώρα, γιατί στην πρώτη φάση σουτάραμε καλά. Το ίδιο είχαμε κάνει και στο φιλικό με το Μαυροβούνιο, που είχαμε 5/35 τρίποντα, αλλά βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Αυτό βρήκαμε και χθες και αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά», επεσήμανε.

{https://www.instagram.com/p/DOVtRNvjFQf/?hl=en}

«Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε άμυνα. Τα παιδιά είναι έτοιμα να σουτάρουν ή να πασάρουν την μπάλα», τόνισε ακόμα. Σε ό,τι αφορά στους χαμένους αιφνιδιασμούς στο ματς με το Ισραήλ, επεσήμανε:

«Πιο απλοποιημένο παιχνίδι από αυτό που παίζουμε δεν υπάρχει. Κατεβαίνουμε και δίνουμε την μπάλα στον Γιάννη. Κι έχουμε καλό spacing. Παίζει πικ εν ρολ ο Σλούκας και έχουμε το ίδιο, γιατί έχουμε τους κατάλληλους παίκτες, καλούς δημιουργούς, καλούς off ball παίκτες. Το να σου γλιστρήσει η μπάλα δεν με ενδιαφέρει, δεν θα ρίξω ευθύνη σε κάποιον γι’ αυτό. Με νοιάζουν άλλα πράγματα περισσότερο».

{https://www.instagram.com/p/DOV1q_3iF_9/?hl=en}

Θανάσης Αντετοκούνμπο: Να ακολουθήσουμε το πλάνο

«Το πιο σημαντικό για μας είναι να ακολουθήσουμε το πλάνο. Βελτιωνόμαστε, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, βλέπουμε νέα παιδιά να βγαίνουν μπροστά, όπως τους πιτσιρικάδες μας», δήλωσε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Κληθείς να σχολιάσει την πολυπληθή παρουσία Λιθουανών φιλάθλων αύριο στο γήπεδο, είπε: «Δεν σημαίνει κάτι. Όλα τα παιδιά έχουμε παίξει σε μεγάλα ματς και σε σκληρές έδρες. Το πιο σημαντικό είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και να έχουμε πίστη σε αυτό που κάνουμε».

Όσο για την αντιμετώπιση του Βαλαντσιούνας, δήλωσε: «Δεν μπορώ να αποκαλύψω το πλάνο. Αλλά θα πρέπει να παίξουμε δυνατά και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Από εκεί και πέρα, θα τα βρούμε όλα».

«Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι με τη Λιθουανία, στο μυαλό μας έχουμε μόνο την τακτική και το πλάνο. Είναι μια σκληρή ομάδα, πάει πολύ στο επιθετικό ριμπάουντ, παίζουν στο όριο του φάουλ και με πολλή ενέργεια, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι και με καθαρό μυαλό να αντιμετωπίσουμε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Πρέπει να πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στον στόχο μας», τόνισε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

{https://www.instagram.com/p/DOVpBLCCBD4/?hl=en&img_index=1}

