«Είναι εύκολο, είναι δωρεάν» θυμίζει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο σε βίντεο για την καμπάνια της απογραφής όλων των ασανσέρ.

Το υπουργείο Ανάπτυξης επιστράτευσε τον... elevator Θανάση Αντετοκούνμπο για την έγκαιρη απογραφή των ανελκυστήρων Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων, με τις αιτήσεις να λήγουν στο τέλος του μήνα.

Το υπουργείο Ανάπτυξης υπενθυμίζει ότι η διαδικασία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ευχαριστεί θερμά τον «elevator» του ελληνικού μπάσκετ και του NBA για τη δημιουργία του και τη συμμετοχή του στην προσπάθεια για ποιότητα και ασφάλεια στους ανελκυστήρες σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως λέει και ο Θανάσης, η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν....

{https://www.facebook.com/reel/1622701905780201/}