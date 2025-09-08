H Ελλάδα πέρασε στους «8» του Eurobasket και η FIBA αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! (εικόνες)

Με μια εμφάνιση βγαλμένη από το NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε την Εθνική Ελλάδας σε μια σπουδαία νίκη με 84-79 επί του Ισραήλ, χαρίζοντάς μας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.
Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» ήταν ασταμάτητος: σε μόλις 29 λεπτά αγώνα σημείωσε 37 πόντους, πήρε 10 ριμπάουντ και είχε εντυπωσιακή ευστοχία με 18/21 δίποντα.
Καμία αμυντική προσπάθεια των Ισραηλινών δεν μπόρεσε να τον ανακόψει, καθώς ο «Greek Freak» έμοιαζε να περνά σαν τυφώνας.
Όπως ήταν φυσικό, η FIBA δεν έμεινε αδιάφορη απέναντι σε αυτή την παράσταση: Θέλοντας να αποδώσει το μεγαλείο της εμφάνισης, δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό σκίτσο του Αντετοκούνμπο, συνοδεύοντάς το με τη φράση:
«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, είμαι σίγουρος».
{https://x.com/EuroBasket/status/1964791792932704739}
Λίγο αργότερα υπήρξε και συνέχεια:
«Με τον Γιάννη συμβαίνουν πράγματα μαγικά, τι φοβερή σύνδεση οι Έλληνες παίκτες».
{https://x.com/EuroBasket/status/1964792834810077487}
«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κυριαρχεί, καθώς η Ελλάδα κλειδώνει τη θέση της στους ημιτελικούς του Eurobasket».
{https://x.com/EuroBasket/status/1964801569087471953}