H Ελλάδα πέρασε στους «8» του Eurobasket και η FIBA αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! (εικόνες)

H Ελλάδα πέρασε στους «8» του Eurobasket και η FIBA αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! (εικόνες)
Μπορεί στην τρίτη περίοδο το Ισραήλ να απείλησε την Εθνική με ένα σερί τρίποντα, ωστόσο τίποτα δεν ήταν άρκετο για να φρενάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με μια εμφάνιση βγαλμένη από το NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε την Εθνική Ελλάδας σε μια σπουδαία νίκη με 84-79 επί του Ισραήλ, χαρίζοντάς μας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» ήταν ασταμάτητος: σε μόλις 29 λεπτά αγώνα σημείωσε 37 πόντους, πήρε 10 ριμπάουντ και είχε εντυπωσιακή ευστοχία με 18/21 δίποντα.

Καμία αμυντική προσπάθεια των Ισραηλινών δεν μπόρεσε να τον ανακόψει, καθώς ο «Greek Freak» έμοιαζε να περνά σαν τυφώνας.

Όπως ήταν φυσικό, η FIBA δεν έμεινε αδιάφορη απέναντι σε αυτή την παράσταση: Θέλοντας να αποδώσει το μεγαλείο της εμφάνισης, δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό σκίτσο του Αντετοκούνμπο, συνοδεύοντάς το με τη φράση:

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, είμαι σίγουρος».

{https://x.com/EuroBasket/status/1964791792932704739}

Λίγο αργότερα υπήρξε και συνέχεια:

«Με τον Γιάννη συμβαίνουν πράγματα μαγικά, τι φοβερή σύνδεση οι Έλληνες παίκτες».

{https://x.com/EuroBasket/status/1964792834810077487}

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κυριαρχεί, καθώς η Ελλάδα κλειδώνει τη θέση της στους ημιτελικούς του Eurobasket».

{https://x.com/EuroBasket/status/1964801569087471953}

