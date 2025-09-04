Ο Μίλτος Τεντόγλου δοκιμάζει την τύχη του στο επί κοντώ, στην Ιαπωνία (Βίντεο)

Ο Τεντόγλου θέλησε να νιώσει για λίγο Καραλής.

Ο βροχερός καιρός δεν επηρέασε τη διάθεση των μελών της εθνικής ομάδας στίβου, που είναι στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους στην Ιαπωνία, ενόψει του Παγκοσμίου πρωταθλήματος. Για παράδειγμα ο Μίλτος Τεντόγλου- και όχι μόνο- είχε όρεξη να νιώσει για λίγο Εμμανουήλ Καραλής.

Τα 12 από τα μέλη της εθνικής ομάδας είναι ήδη στο Μισάτο, όπου κάνουν προετοιμασία ενόψει του Παγκοσμίου πρωταθλήματος του Τόκιο (13-21/9). Οι προπονήσεις της Πέμπτης έγιναν υπό βροχή, αλλά υπήρχε και διάθεση για παιχνίδι.

Για παράδειγμα, ο Μίλτος Τεντόγλου προσπάθησε να λυγίσει το κοντάρι που χρησιμοποιεί ο Εμμανουήλ Καραλής στα ψηλά άλματά του. Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους δεν τα κατάφερε, ούτε ο πρωταθλητής της σφυροβολίας Χρήστος Φραντζεσκάκης, που επίσης δοκίμασε.

{https://www.instagram.com/p/DOLoQbZAUwd/}

Αντίθετα, η σφυροβόλος Σταματία Σκαρβέλη έκανε το πρώτο «άλμα» της στο επί κοντώ, με τη βοήθεια του Χάρη Καραλή και του Μαρτσίν Στσεπάνσκι, δύο από τους ανθρώπους που είναι πίσω από τις επιτυχίες του «Manolo».

Η επική απάντηση για τον αριθμό τηλεφώνου

Μπαίνοντας σε κλίμα Παγκοσμίου πρωταθλήματος, ο ΣΕΓΑΣ δημοσίευσε βίντεο στο οποίο τα μέλη της εθνικής ομάδας αποκαλύπτουν τι σκέφτονται πριν από έναν αγώνα.

Οι περισσότεροι λένε ότι σκέφτονται τις κινήσεις τους, ή προσπαθούν να αδειάσουν το μυαλό τους. Αλλά την πιο επική απάντηση την έδωσε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. «Παλιά, όταν είχαν αρνητικές σκέψεις και φοβόμουν να μπω σε μεγάλο αγώνα, έλεγα το τηλέφωνό μου στο μυαλό μου, για να μην σκέφτομαι τίποτα και το κατάφερνα. Δεν σκεφτόμουν τίποτα και πήγαινε καλά η βολή».

{https://www.youtube.com/watch?v=4A_ClhyI6rI}