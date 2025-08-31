Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ιρανός επιθετικός Μέχντι Ταρέμι

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Μέχντι Ταρέμι!

Ο Μέχντι υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον Ολυμπιακό, που θα του αποφέρει το ποσό των 2 εκατ. ευρώ ετησίως.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του σπουδαίου διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Ταρέμι. Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Inter, με την οποία πραγματοποίησε 43 συμμετοχές, πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ».

{https://x.com/olympiacosfc/status/1962191289421623583}