Αθλητισμός

Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ιρανός επιθετικός Μέχντι Ταρέμι

Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ιρανός επιθετικός Μέχντι Ταρέμι Φωτογραφία: Eurokinissi
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Μέχντι Ταρέμι!

Ο Μέχντι υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον Ολυμπιακό, που θα του αποφέρει το ποσό των 2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του σπουδαίου διεθνούς Ιρανού επιθετικού, Μέχντι Ταρέμι. Γεννημένος στις 18 Ιουλίου 1992, την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Inter, με την οποία πραγματοποίησε 43 συμμετοχές, πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ».

{https://x.com/olympiacosfc/status/1962191289421623583}

Βόλος - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Βόλος - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Αθλητισμός
Βαγγέλης Μαρινάκης για κλήρωση Ολυμπιακού στο Champions League: Η μπάλα είναι στα πόδια μας

Βαγγέλης Μαρινάκης για κλήρωση Ολυμπιακού στο Champions League: Η μπάλα είναι στα πόδια μας

Αθλητισμός
Champions League: Κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Οι αντίπαλοί του

Champions League: Κόντρα σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Οι αντίπαλοί του

Αθλητισμός
Απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων του Ολυμπιακού στον Βόλο

Απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων του Ολυμπιακού στον Βόλο

Αθλητισμός

