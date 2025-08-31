ΠΑΟΚ - Ατρόμητος: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι το ματς

Η μοναδική ομάδα που πήρε «διπλό» στην πρεμιέρα ήταν ο Ατρόμητος που «ανεβαίνει» στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Στην ελληνική πραγματικότητα επιστρέφουν- μετά τις επιτυχίες τους στις διοργανώσεις της UEFA- Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Η μοναδική ομάδα που πήρε «διπλό» στην πρεμιέρα ήταν ο Ατρόμητος που «ανεβαίνει» στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Οι Περιστεριώτες πέρασαν νικηφόρα από το Αγρίνιο, αλλά η Τούμπα σαφώς κι είναι πολύ πιο δύσκολη έδρα. Το αντιλήφθηκε πάρα πολύ καλά και η Ριέκα, μαζεύοντας πέντε γκολ (5-0), με την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου να εξασφαλίζει τη League Phase του UEFA Europa League.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00. Τη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα τη δείξει το NovaSports Prime.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

19:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ - Ολυμπιακός

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - ΟΦΗ

21:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - Παναιτωλικός

21:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ - ΑΕ Κηφισιά

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025