Εurobasket 2025 - Εθνική Ελλάδας: Μετά την Ιταλία, η Κύπρος - Η ώρα και το κανάλι του επόμενου παιχνιδιού

Εurobasket 2025 - Εθνική Ελλάδας: Μετά την Ιταλία, η Κύπρος - Η ώρα και το κανάλι του επόμενου παιχνιδιού Φωτογραφία: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI)
Αναλυτικά, το πρόγραμμα με τους επόμενους αγώνες της Εθνικής για το Eurobasket 2025.

Μετά την νικηφόρα πρώτη εμφάνισή της στο Eurobasket 2025, απέναντι στην Ιταλία, όπου επικράτησε με 75 -66, η Εθνική ομάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Κύπρο το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Μετά την Κύπρο, την αμέσως επόμενη ημέρα, Κυριακή 31 Αυγούστου, θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία ενώ την Τρίτη και την Πέμπτη, 2 και 4 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί απέναντι στη Βοσνία και την Ισπανία, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι στην πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης, η Ιταλία ήταν κατώτερη των περιστάσεων ενώ η ελληνική άμυνα και τα 29 λεπτά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον αγώνα καθόρισαν το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής έχει ως εξής:

Σάββατο 30/8 στις 18:15 Κύπρος – Ελλάδα, ΕΡΤ1, Novasports Start

Κυριακή 31/8 στις 15:00 Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ NEWS Novasports Start

Τρίτη 2/9 στις 15:00 Ελλάδα – Βοσνία, Novasports Start, ΕΡΤ NEWS

Πέμπτη 4/9 στις 21:30 Ισπανία – Ελλάδα, Novasports Start, ΕΡΤ1

