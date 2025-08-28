Games
Europa League: Πρόκριση για τους «πράσινους» και αντίο για Ιωαννίδη

Europa League: Πρόκριση για τους «πράσινους» και αντίο για Ιωαννίδη
Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρόκρισή του επί της Σαμσουνσπόρ (0-0) (2-1 στο ΟΑΚΑ).

Με καθαρό μυαλό και δικές του τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει (Ιωαννίδης 42’, Τετέ 66’), ο Παναθηναϊκός έφυγε αλώβητος (0-0) απ’ τη Σαμψούντα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Europa League, στο τελευταίο παιχνίδι του Φώτη Ιωαννίδη πριν μεταγραφεί στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να μπουν δυνατά στο ματς και απείλησαν πολύ νωρίς, καθώς μόλις στο 8ο λεπτό από κεφαλιά του Μουαντιλματζί, ο Εμρέ βγήκε τετ-α-τετ με τον Ντραγκόφσκι, αλλά ο Πολωνός γκολκίπερ του «τριφυλλιού» απέκρουσε με το... πρόσωπο.

Στο 17’, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ο Μουαντιλματζί έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, όμως η προσπάθειά του δεν ανησύχησε τον Ντραγκόφσκι, καθώς η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί του δοκάρι, ενώ στο 24’ ο Παναθηναϊκός έχασε την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία του στον αγώνα. Από καλοχτυπημένο φάουλ του Μπακασέτα στο δεύτερο δοκάρι, ο Κυριακόπουλος έφυγε στην πλάτη της τουρκικής άμυνας, έπιασε το πλασέ με τη μία, όμως η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Η Σαμσουνσπόρ είχε άλλη μία καλή στιγμή στο 38’ όταν από λάθος του Τσέριν, ο Μουσάμπα έφυγε στο χώρο και πλάσαρε από πλάγια δεξιά, αλλά ο Ντραγκόφσκι έκανε ξανά μία πολύ καλή επέμβαση αποκρούοντας στη γωνία του.

Στο 42’ από κάθετη πάσα του Μπακασέτα, ο Ιωαννίδης πάτησε στην περιοχή, όμως από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ χάνοντας μία τεράστια ευκαιρία για το «τριφύλλι». Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Μουσάμπα πλάσαρε απ’ το όριο της περιοχής, αλλά ο Ντραγκόφσκι έκανε άλλη μία σπουδαία επέμβαση, διατηρώντας το 0-0 στο πρώτο 45λεπτο.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Ιωαννίδης έκανε στο 48’ κατά μέτωπο επίθεση «ζαλίζοντας» τον Φαν Ντρόνγκελεν, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 66’ οι «πράσινοι» βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Ιωαννίδη να βγάζει τον Τετέ σε τετ-α-τετ με τον Κοτσούκ, όμως το πλασέ του Βραζιλιάνου αποκρούστηκε με τα πόδια απ’ τον Τούρκο γκολκίπερ. Στην άμεση εξέλιξη της φάσης ο Τετέ πρόλαβε ξανά την μπάλα, όμως ανατράπηκε απ’ τον Κουτσούκ με τον διαιτητή Ιρφάν Πελίτο να μην δίνει ούτε ο ίδιος, ούτε ακολούθως ο Ολλανδός VAR Φαν Μπέκελ την καθαρή παράβαση.

Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ήταν τρομερά συμπαγής και κράτησε ως το φινάλε το πολύτιμο 0-0 που τον οδήγησε στην πρόκριση και στη League Phase του Europa League.

