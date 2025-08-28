Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Ελληνικό πάρτι με τρελή απόδοση στην Interwetten!

Ελληνικό πάρτι με τρελή απόδοση στην Interwetten!
Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+

Πανδαισία! Αυτή και μόνο η λέξη ταιριάζει στο βράδυ της Πέμπτης (28/08), αφού περιλαμβάνει τρία σούπερ παιχνίδια ελληνικών ομάδων στα πλέι οφ των Europa League και Europa Conference League, αλλά και την πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ. Ιδανικό ορεκτικό, βεβαίως, η κλήρωση του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League (19:00).

Και μετά; Μπάλα και μόνο μπάλα, παρέα με φίλους, φαγητό και απολαυστική, φίλαθλη αγωνία για την προσπάθεια των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αλλά και της επίσημης αγαπημένης του Βασίλη Σπανούλη και του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Interwetten.gr δεν θα μπορούσε να λείψει από το ελληνικό πάρτι με απίθανη απόδοση 166.32 (!), η οποία προκύπτει από τέσσερα Bet Builder για τα ισάριθμα σπουδαία ραντεβού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Έχουμε και λέμε: Στην Σαμψούντα (20:00), νίκη του Παναθηναϊκού επί της Σάμσουνσπορ, να σημειωθούν πάνω από 1,5 γκολ συνολικά και να σκοράρει ο Τετέ, σκόρερ των μεγάλων ευρωπαϊκών βραδιών του Τριφυλλιού.

Στην κατάμεστη Τούμπα (20:30), νίκη – πρόκριση του ΠΑΟΚ επί της Ριέκα, πάνω από 1,5 γκολ συνολικά και να βρει το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Δικεφάλου ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος δείχνει ικανός να βρει την λύση στο επιθετικό πρόβλημα της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στην επίσης κατάμεστη ΑγιαΣοφιά (21:00), τέλος, να σκοράρουν ΑΕΚ και Άντερλεχτ, να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά και να εκτελεστούν πάνω από 7,5 κόρνερ συνολικά.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Και, στην Λεμεσό (21:30), όπου η Ελλάδα νιώθει (και είναι) σπίτι της, νίκη επί της Ιταλίας (πάντα απαραίτητη προϋπόθεση για μια καλή πορεία σε μεγάλη διοργάνωση) και να σημειωθούν λιγότεροι από 163,5 πόντους συνολικά.

Την ίδια ώρα, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και στο US Open του τένις, Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη δίνουν τις δικές τους μάχες κόντρα σε Ντάνιελ Αλτμάιερ (23:10) και Άννα Μποντάρ αντίστοιχα (18:00).

Η βραδιά προσφέρεται για συναρπαστικά παιχνίδια, τα οποία η Interwetten.gr προσφέρει με 0% γκανιότα*, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.

Ο Αύγουστος τελειώνει, αλλά ο Σεπτέμβριος έρχεται ακόμα πιο «φουριόζος», αφού εκκινούν οι League Phase σε Champions League, Europa League και Europa Conference League. Και, ποιος ξέρει, ίσως η άφιξη του πρώτου μήνα του φθινοπώρου να συνοδευτεί και από μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια!

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

Τα μυστικά για υγιή γήρανση - Πώς να προστατεύσετε σώμα και μυαλό

Τα μυστικά για υγιή γήρανση - Πώς να προστατεύσετε σώμα και μυαλό

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Στην Ελλάδα αρχίζει το ματς με… πάρτι στην Interwetten!

Στην Ελλάδα αρχίζει το ματς με… πάρτι στην Interwetten!

Αθλητισμός
Μεταγραφές Λίβερπουλ 2025: Ρεκόρ δαπανών με 300 εκατ. ευρώ για Βιρτς, Εκιτικέ &amp; Κέρκεζ

Μεταγραφές Λίβερπουλ 2025: Ρεκόρ δαπανών με 300 εκατ. ευρώ για Βιρτς, Εκιτικέ & Κέρκεζ

Αθλητισμός
Τριπλή πρόκριση με σούπερ παρολί στην Interwetten!

Τριπλή πρόκριση με σούπερ παρολί στην Interwetten!

Αθλητισμός
Άλμα στα πλέι οφ με σούπερ απόδοση στην Interwetten!

Άλμα στα πλέι οφ με σούπερ απόδοση στην Interwetten!

Αθλητισμός

NETWORK

Schneider Electric: Στην 1η θέση της λίστας Gartner® Top 25 Supply Chain για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Schneider Electric: Στην 1η θέση της λίστας Gartner® Top 25 Supply Chain για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

ienergeia.gr
Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

healthstat.gr
Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

healthstat.gr
Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

ienergeia.gr
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Γενναία μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Γενναία μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ienergeia.gr
Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους - Ζημιές και το κτίριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο

Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους - Ζημιές και το κτίριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο

ienergeia.gr
Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

healthstat.gr
Τα μυστικά για υγιή γήρανση - Πώς να προστατεύσετε σώμα και μυαλό

Τα μυστικά για υγιή γήρανση - Πώς να προστατεύσετε σώμα και μυαλό

healthstat.gr