«Χάλασε» η μεταγραφή Μανέ στον Ολυμπιακό

Ο Αμπντουλί Μανέ δεν θα αγωνιστεί τελικά στον Ολυμπιακό, αφού οι ιατρικές του εξετάσεις έδειξαν πιθανό μελλοντικό πρόβλημα και έτσι η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην απόκτησή του.

Ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με τη Μιάλμπι για τη μετεγγραφή του Αμπντουλί Μανέ και ο 21χρονος επιθετικός ήρθε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες, η οποία “χάλασε” όμως την τελευταία στιγμή.

Ο Μανέ “κόπηκε” από το ιατρικό τιμ των «ερυθρόλευκων», καθώς ένα εύρημα στις εξετάσεις του δημιούργησε αμφιβολίες για την κατάστασή του στο μέλλον, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η μετεγγραφή. Ο Ολυμπιακός θα αναζητήσει έτσι κάποια άλλη λύση για το… βάθος στη θέση του επιθετικού στο ρόστερ του.