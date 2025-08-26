Games
«Φριχτό, απαίσιο»: Όλοι στο US Open μιλάνε για τα μαλλιά του Αλκαράθ κι εκείνος γελάει (Βίντεο)

«Φριχτό, απαίσιο»: Όλοι στο US Open μιλάνε για τα μαλλιά του Αλκαράθ κι εκείνος γελάει (Βίντεο) Φωτογραφία: AP Photo/Adam Hunger
Εμφανίστηκε με νέο κούρεμα στο US Open.

Η πρεμιέρα του Κάρλος Αλκαράθ στο US Open συγκέντρωσε επάνω του τα βλέμματα. Όχι τόσο γιατί νίκησε τον Ράιλι Οπέλκα (6-4, 7-5, 6-4), αλλά επειδή εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι.

Εμφάνιση που δεν σχολιάστηκε ιδιαίτερα θετικά- «είναι φριχτό, απαίσιο» είπε ο Φράνσις Τιάφο- αλλά ο Κάρλος Αλκαράθ το αντιμετωπίζει γελώντας.

Ο Ισπανός τενίστας εξήγησε ότι δεν επρόκειτο για δική του επιλογή, αλλά για λύση ανάγκης, όταν ο αδελφός του τα έκανε… θάλασσα προσπαθώντας να τον κουρέψει. «Σκέφτηκα ότι τα μαλλιά μου ήταν πραγματικά μακριά πριν από το τουρνουά και απλά ήθελα να κουρευτώ. Ο αδελφός μου… παρεξήγησε με τη μηχανή και τα έκοψε. Ο μόνος τρόπος να το διορθώσω ήταν να τα ξυρίσω», δήλωσε.

Στο παρελθόν ο κουρέας του, Βίκτορ Μαρτίνεθ, είχε πάει στο Παρίσι προκειμένου να κόψει τα μαλλιά του Αλκαράθ. Ωστόσο, ο τενίστας εξήγησε ότι η Νέα Υόρκη είναι «αρκετά μακριά» για ένα τέτοιο ταξίδι.

Πάντως, αστειευόμενος είπε ότι τώρα νιώθει πιο γρήγορος και αεροδυναμικός. «Τα μαλλιά μακραίνουν, σε λίγες ημέρες θα είμαι ΟΚ», σημείωσε. «Σε κάποιους αρέσει, σε άλλους όχι. Για να είμαι ειλικρινής, απλά γελάω με την αντίδραση των ανθρώπων. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο τώρα, απλά γελάω γιατί μιλάνε για το κούρεμά μου», κατέληξε.

{https://x.com/alcarchive/status/1960270185085948089}

Ο Φράνσις Τιάφο ξεκαθάρισε ότι δεν του αρέσουν καθόλου τα μαλλιά του Κάρλος Αλκαράθ και δεν το έκρυψε όταν είδε για πρώτη φορά την αλλαγή. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Αμερικανός τενίστας κοιτάζει έκπληκτος, με γουρλωμένα μάτια, το κεφάλι του Ισπανού φίλου του.

{https://x.com/usopen/status/1960109115205656634}

«Ως τύπος που κουρεύομαι κάθε εβδομάδα και υπερηφανεύομαι για τα καλά κουρέματά μου, έχω να πω ότι είναι φρικτό. Είναι σίγουρα απαίσιο. Είναι αστείο. Τον κοίταξα και είπα “υποθέτω είσαι αεροδυναμικός”. Δεν ξέρω ποιος του είπε να το κάνει αυτό, αλλά είναι απαίσιο», δήλωσε.

{https://www.youtube.com/shorts/JHdOhywjOlY}

