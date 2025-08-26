Games
Πότε αναμένονται εξελίξεις για τον Ιωαννίδη & ο ρόλος του Βαγιαννίδη

Τα πορτογαλικά ΜΜΕ θεωρούν δεδομένο πως ο Φώτης Ιωαννίδης θα μετακομίσει στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ «μπλέκουν» στην υπόθεση και τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Καθημερινά, πλέον, ο Φώτης Ιωαννίδης αποτελεί κεντρικό θέμα για τις εφημερίδες στην Πορτογαλία.

Την Τρίτη (26/08), τόσο η «A Bola», όσο και η «Record» αφιέρωσαν είτε ολόκληρο, είτε μέρος από το πρωτοσέλιδό τους, στην υπόθεση του Έλληνα επιθετικού.

Η πρώτη ανέφερε χαρακτηριστικά πως «θέλει μόνο Σπόρτινγκ», αλλά το πήγε και ένα βήμα παραπέρα. Έβαλε στο «κόλπο» και τον Γιώργο Βαγιαννίδη, που μετακόμισε στην Πορτογαλία το φετινό καλοκαίρι.

Για την ακρίβεια, το πρωτοσέλιδο ανέφερε πως «του λέει τα θαυμάσια πράγματα για τον σύλλογο».

Από την άλλη πλευρά, η «Record» αναφέρει πως η Σπόρτινγκ τα έχει βρει σε όλα με τον Ιωαννίδη, για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, επομένως μένει το τελικό deal με τον Παναθηναϊκό.

Πότε αναμένονται εξελίξεις;

Όπως είναι λογικό, τίποτα δεν πρόκειται να προχωρήσει, πριν από τον επερχόμενο αγώνα με το Σαμσουνσπόρ, για τα Play Offs του Europa League.

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα ενισχύσει κανονικά το «τριφύλλι» και στον αγώνα της Τουρκίας και έπειτα, αναμένεται να δρομολογηθούν τυχόν εξελίξεις.

πηγή: ole.gr

