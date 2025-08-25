Games
Διήμερο με Champions League στο Mega - Με ματς και κλήρωση

Διήμερο με Champions League στο Mega - Με ματς και κλήρωση Φωτογραφία: AP Photo/Dave Shopland
Θα μεταδώσει το Μπενφίκα - Φενέρμπαχτσε και την κλήρωση για τη League Phase του Champions League.

Ένα διήμερο με Champions League περιλαμβάνει αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα του Mega και του Mega News.

Την Τετάρτη (27/8), η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε (22:00), για την πρόκριση στη League Phase, μετά το 0-0 του πρώτου ματς. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη post-game εκπομπή, με το πανόραμα της League Phase και τις τελευταίες επτά ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο. Παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης. Σχολιάζουν ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Μένιος Σακελλαρόπουλος. Στην τρισδιάστατη ανάλυση ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.

{https://www.youtube.com/watch?v=TP96NU2OJ98}

Το Mega News παίρνει σειρά την Πέμπτη (28/8), καθώς θα μεταδώσει ζωντανά (18:55) την κλήρωση της League Phase, από την οποία ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του. Θα ακολουθήσει εκπομπή κατά την οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα προφίλ των ομάδων, ενώ πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού θα σχολιάσουν για τη νέα σεζόν. Ζωντανά από το Μόντε Κάρλο, ο Γιώργος Μαζιάς μεταφέρει τον παλμό, ενώ την κλήρωση περιγράφουν ο Παναγιώτης Περπερίδης και ο Αντώνης Καρπετόπουλος.

{youtube.com/watch?v=XIp0MsnPCIc&feature=youtu.be}

