Άρης - Βόλος: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Στις επτά μεταξύ τους αναμετρήσεις με γηπεδούχο τον Άρη δεν υπάρχει ισοπαλία, με τους Κίτρινους να έχουν πέντε νίκες και τον Βόλο δύο.

Έπειτα από πέντε διαδοχικές νίκες εντός και εκτός έδρας ο Άρης δεν κατάφερε να επικρατήσει σε κανένα από τα δύο περσινά παιχνίδια του με τον Βόλο για το πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Μαγνησίας επικράτησε με 1-0 στη Θεσσαλονίκη για τον Α’ Γύρο, ενώ τη Μαγνησία η αναμέτρηση τους ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1.

Στις επτά μεταξύ τους αναμετρήσεις με γηπεδούχο τον Άρη δεν υπάρχει ισοπαλία, με τους Κίτρινους να έχουν πέντε νίκες και τον Βόλο δύο.

Μέχρι την περσινή τους αναμέτρηση για τον Β’ Γύρο δεν υπήρχε ισοπαλία σε συνολικά 13 αναμετρήσεις και αυτή ήταν η πρώτη μεταξύ τους.

Η πρώτη συνάντηση τους με γηπεδούχο τον Άρη έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2019, με τους Κίτρινους να επικρατούν 4-0 χάρη στα γκολ των Ιντέγιε και Γκάμα, οι οποίοι σημείωσαν από δύο τέρματα.

Ο Βόλος μέχρι την περσινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος - που ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στη Μαγνησία με 2-0 - είχε τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στις πρεμιέρες του στη Super League. Τα τέσσερα τελευταία εναρκτήρια παιχνίδια του για το πρωτάθλημα ήταν εντός έδρας και ξεκινά με εκτός έδρας έπειτα από το 2020-21 και τη νίκη επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι με 2-0.

Ο Άρης δεν έχει νίκη στις δύο τελευταίες του πρεμιέρες, όπου ηττήθηκε από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο με 3-2 το 2023-24 και αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στο Περιστέρι την τελευταία σεζόν. Το 2022-23 είχε επικρατήσει με 3-0 του Λεβαδειακού στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς.

ΑΡΗΣ - ΒΟΛΟΣ

7 ΑΓΩΝΕΣ

5 ΝΙΚΕΣ ΑΡΗΣ

- ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

2 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΣ

ΓΚΟΛ: 15-5

Το Άρης - Βόλος θα μεταδοθεί σήμερα στις 20.00, από το Nova Sports Prime.