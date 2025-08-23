Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Άρης - Βόλος: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Άρης - Βόλος: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα Φωτογραφία: Eurokinissi
Στις επτά μεταξύ τους αναμετρήσεις με γηπεδούχο τον Άρη δεν υπάρχει ισοπαλία, με τους Κίτρινους να έχουν πέντε νίκες και τον Βόλο δύο.

Έπειτα από πέντε διαδοχικές νίκες εντός και εκτός έδρας ο Άρης δεν κατάφερε να επικρατήσει σε κανένα από τα δύο περσινά παιχνίδια του με τον Βόλο για το πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Μαγνησίας επικράτησε με 1-0 στη Θεσσαλονίκη για τον Α’ Γύρο, ενώ τη Μαγνησία η αναμέτρηση τους ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1.

Στις επτά μεταξύ τους αναμετρήσεις με γηπεδούχο τον Άρη δεν υπάρχει ισοπαλία, με τους Κίτρινους να έχουν πέντε νίκες και τον Βόλο δύο.

Μέχρι την περσινή τους αναμέτρηση για τον Β’ Γύρο δεν υπήρχε ισοπαλία σε συνολικά 13 αναμετρήσεις και αυτή ήταν η πρώτη μεταξύ τους.

Η πρώτη συνάντηση τους με γηπεδούχο τον Άρη έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 2019, με τους Κίτρινους να επικρατούν 4-0 χάρη στα γκολ των Ιντέγιε και Γκάμα, οι οποίοι σημείωσαν από δύο τέρματα.

Ο Βόλος μέχρι την περσινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος - που ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στη Μαγνησία με 2-0 - είχε τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στις πρεμιέρες του στη Super League. Τα τέσσερα τελευταία εναρκτήρια παιχνίδια του για το πρωτάθλημα ήταν εντός έδρας και ξεκινά με εκτός έδρας έπειτα από το 2020-21 και τη νίκη επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι με 2-0.

Ο Άρης δεν έχει νίκη στις δύο τελευταίες του πρεμιέρες, όπου ηττήθηκε από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο με 3-2 το 2023-24 και αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στο Περιστέρι την τελευταία σεζόν. Το 2022-23 είχε επικρατήσει με 3-0 του Λεβαδειακού στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς.

ΑΡΗΣ - ΒΟΛΟΣ

7 ΑΓΩΝΕΣ

5 ΝΙΚΕΣ ΑΡΗΣ

- ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

2 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΣ

ΓΚΟΛ: 15-5

Το Άρης - Βόλος θα μεταδοθεί σήμερα στις 20.00, από το Nova Sports Prime.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι ο αγώνας

Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι ο αγώνας

Αθλητισμός
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη - Είχε κατηγορηθεί για εγκληματική οργάνωση

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη - Είχε κατηγορηθεί για εγκληματική οργάνωση

Ελλάδα
Βόλος: Τη σκότωσε μπροστά στα 3 παιδιά τους - «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι»

Βόλος: Τη σκότωσε μπροστά στα 3 παιδιά τους - «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι»

Ελλάδα
Νέα γυναικοκτονία στον Βόλο: Άνδρας σκότωσε την σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Νέα γυναικοκτονία στον Βόλο: Άνδρας σκότωσε την σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Ελλάδα

NETWORK

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

healthstat.gr
Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

healthstat.gr
Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr