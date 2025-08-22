Ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε με το τρόπαιο του Μουντιάλ, ρώτησε αν μπορεί να το κρατήσει στο Οβάλ γραφείο (Βίντεο)

«Μπορεί να βάλω σορτς και να μπω στο παιχνίδι», αστειεύτηκε ο Τραμπ για το Μουντιάλ 2026.

Στο Οβάλ γραφείο βρέθηκε το τρόπαιο του Μουντιάλ και ο Ντόναλντ Τραμπ εντυπωσιάστηκε τόσο, που ρώτησε τον Τζιάνι Ινφαντίνο αν μπορεί να το κρατήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με τον επικεφαλής της FIFA στο πλευρό του, ανακοίνωσε ότι η κλήρωση για το Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου του 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου, στο «Kennedy Center» της Ουάσινγκτον. Οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ του 2026 και ο Ινφαντίνο έδωσε στον Τραμπ το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Όμως, αυτό που ενθουσίασε περισσότερο τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Μόνο ο πρόεδρος της FIFA, πρόεδροι χωρών και εκείνοι που το κατακτούν μπορούν να το αγγίξουν, γιατί είναι μόνο για νικητές. Εσείς, ως νικητής, μπορείτε να το αγγίξετε. Είναι αρκετά βαρύ. Ο τελευταίος που το σήκωσε ήταν ο Λιονέλ Μέσι», είπε ο Ινφαντίνο και έδωσε το τρόπαιο στον Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος το «ζύγισε» στα χέρια του και ρώτησε: «Μπορώ να το κρατήσω; Δεν το δίνουμε πίσω». «Λοιπόν… ταιριάζει εδώ μέσα», απάντησε ο Ινφαντίνο. «Στον τοίχο εκεί. Είναι ωραίο χρυσό κομμάτι», έδειξε ο Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA διευκρίνισε «Μέχρι τη στιγμή που θα πρέπει να το δώσουμε στους επόμενους νικητές».

Κάποια στιγμή, ο Τραμπ φάνηκε να δυσκολεύεται να ακουμπήσει το τρόπαιο στο γραφείο και ο Ινφαντίνο πήγε να το πάρει, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος με μια γρήγορη κίνηση το τράβηξε μακριά του, σαν να μην ήθελε να το αποχωριστεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=ByZ3iCsg594}

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρώτησε τον Ινφαντίνο αν οι ΗΠΑ έχουν ελπίδα να κατακτήσουν το τρόπαιο. «Η διοργανώτρια χώρα έχει πάντα καλές πιθανότητες να κερδίσει», του απάντησε διπλωματικά ο επικεφαλής της FIFA.

Λίγο πιο μετά, ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να βάλει σορτς και να μπει στο παιχνίδι. Ερωτηθείς αν θα έχει ρόλο στις 5 Δεκεμβρίου (ο δημοσιογράφος εννοούσε την κλήρωση), ο Αμερικανός ηγέτης απάντησε: «Μπορεί να παίξω. Βλέπω τα λεφτά που βγάζουν οι ποδοσφαιριστές. Μπορεί να δοκιμάσω να παίξω, είμαι πολύ καλός αθλητής».

{https://www.youtube.com/shorts/9BBz-x6ksus}

Ο Καναδάς θα φιλοξενήσει 13 ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το Μεξικό άλλα τόσα και τα υπόλοιπα θα γίνουν σε 11 πόλεις στις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον δεν είναι μία από αυτές, κάτι ασυνήθιστο για την πρωτεύουσα της διοργανώτριας χώρας. Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 θα φιλοξενηθεί στο Νιου Τζέρσι, στις 19 Ιουλίου 2026.