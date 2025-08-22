Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε με το τρόπαιο του Μουντιάλ, ρώτησε αν μπορεί να το κρατήσει στο Οβάλ γραφείο (Βίντεο)

Ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε με το τρόπαιο του Μουντιάλ, ρώτησε αν μπορεί να το κρατήσει στο Οβάλ γραφείο (Βίντεο) Φωτογραφία: AP Photo/Jacquelyn Martin
«Μπορεί να βάλω σορτς και να μπω στο παιχνίδι», αστειεύτηκε ο Τραμπ για το Μουντιάλ 2026.

Στο Οβάλ γραφείο βρέθηκε το τρόπαιο του Μουντιάλ και ο Ντόναλντ Τραμπ εντυπωσιάστηκε τόσο, που ρώτησε τον Τζιάνι Ινφαντίνο αν μπορεί να το κρατήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με τον επικεφαλής της FIFA στο πλευρό του, ανακοίνωσε ότι η κλήρωση για το Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου του 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου, στο «Kennedy Center» της Ουάσινγκτον. Οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ του 2026 και ο Ινφαντίνο έδωσε στον Τραμπ το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Όμως, αυτό που ενθουσίασε περισσότερο τον Αμερικανό πρόεδρο ήταν το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. «Μόνο ο πρόεδρος της FIFA, πρόεδροι χωρών και εκείνοι που το κατακτούν μπορούν να το αγγίξουν, γιατί είναι μόνο για νικητές. Εσείς, ως νικητής, μπορείτε να το αγγίξετε. Είναι αρκετά βαρύ. Ο τελευταίος που το σήκωσε ήταν ο Λιονέλ Μέσι», είπε ο Ινφαντίνο και έδωσε το τρόπαιο στον Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος το «ζύγισε» στα χέρια του και ρώτησε: «Μπορώ να το κρατήσω; Δεν το δίνουμε πίσω». «Λοιπόν… ταιριάζει εδώ μέσα», απάντησε ο Ινφαντίνο. «Στον τοίχο εκεί. Είναι ωραίο χρυσό κομμάτι», έδειξε ο Τραμπ και ο πρόεδρος της FIFA διευκρίνισε «Μέχρι τη στιγμή που θα πρέπει να το δώσουμε στους επόμενους νικητές».

Κάποια στιγμή, ο Τραμπ φάνηκε να δυσκολεύεται να ακουμπήσει το τρόπαιο στο γραφείο και ο Ινφαντίνο πήγε να το πάρει, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος με μια γρήγορη κίνηση το τράβηξε μακριά του, σαν να μην ήθελε να το αποχωριστεί.

{https://www.youtube.com/watch?v=ByZ3iCsg594}

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρώτησε τον Ινφαντίνο αν οι ΗΠΑ έχουν ελπίδα να κατακτήσουν το τρόπαιο. «Η διοργανώτρια χώρα έχει πάντα καλές πιθανότητες να κερδίσει», του απάντησε διπλωματικά ο επικεφαλής της FIFA.

Λίγο πιο μετά, ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να βάλει σορτς και να μπει στο παιχνίδι. Ερωτηθείς αν θα έχει ρόλο στις 5 Δεκεμβρίου (ο δημοσιογράφος εννοούσε την κλήρωση), ο Αμερικανός ηγέτης απάντησε: «Μπορεί να παίξω. Βλέπω τα λεφτά που βγάζουν οι ποδοσφαιριστές. Μπορεί να δοκιμάσω να παίξω, είμαι πολύ καλός αθλητής».

{https://www.youtube.com/shorts/9BBz-x6ksus}

Ο Καναδάς θα φιλοξενήσει 13 ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το Μεξικό άλλα τόσα και τα υπόλοιπα θα γίνουν σε 11 πόλεις στις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον δεν είναι μία από αυτές, κάτι ασυνήθιστο για την πρωτεύουσα της διοργανώτριας χώρας. Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 θα φιλοξενηθεί στο Νιου Τζέρσι, στις 19 Ιουλίου 2026.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Ο Πούτιν αποθεώνει τον «ηγέτη» Τραμπ - «Είναι εγγύηση»

Ο Πούτιν αποθεώνει τον «ηγέτη» Τραμπ - «Είναι εγγύηση»

Διεθνή
Τραμπ: Σε 2 εβδομάδες θα αποφασίσω για τη Ρωσία - Μαζικές κυρώσεις, δασμοί ή συνεχίστε τον πόλεμο

Τραμπ: Σε 2 εβδομάδες θα αποφασίσω για τη Ρωσία - Μαζικές κυρώσεις, δασμοί ή συνεχίστε τον πόλεμο

Διεθνή
Ο Τραμπ πανηγυρίζει επειδή δεν διαπράχθηκαν δολοφονίες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα

Ο Τραμπ πανηγυρίζει επειδή δεν διαπράχθηκαν δολοφονίες στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα

Διεθνή
Έφοδος του FBI στο σπίτι πρώην συμβούλου του Τραμπ

Έφοδος του FBI στο σπίτι πρώην συμβούλου του Τραμπ

Διεθνή

NETWORK

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

healthstat.gr
Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

healthstat.gr
Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

healthstat.gr