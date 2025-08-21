Games
ΑΕΚ: Απρόκλητη επίθεση της βελγικής αστυνομίας με χημικά σε οπαδούς της Ένωσης - 40 προσαγωγές (Βίντεο)

ΑΕΚ: Απρόκλητη επίθεση της βελγικής αστυνομίας με χημικά σε οπαδούς της Ένωσης - 40 προσαγωγές (Βίντεο) Φωτογραφία: X
Σύμφωνα με τη βελγική αστυνομία οι οπαδοί της ΑΕΚ που προσήχθησαν θα αφεθούν ελεύθεροι μετά τη λήξη του αγώνα απέναντι στην Άντερλεχτ.

Ένταση προκλήθηκε στο κέντρο των Βρυξελλών το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν χωρίς κανέναν προφανή λόγο μέλη της αστυνομίας επιτέθηκαν με χημικά σε οπαδούς της ΑΕΚ, που έχουν φτάσει στην πόλη για το ματς με την Άντερλεχτ.

Όλα ξεκίνησαν όταν περίπου 70 οπαδοί της ΑΕΚ επιχείρησαν να φτάσουν στην πλατεία Grand Place, τραγουδώντας ύμνους της ομάδας. Οι βελγικές Αρχές είχαν ενημερώσει νωρίτερα πως δεν θα επιτραπεί στους φιλάθλους της ΑΕΚ να προσεγγίσουν την Grand Place και έτσι η αστυνομία του Βελγίου εγκλώβισε οπαδούς της ΑΕΚ σε ένα στενό, σύμφωνα με στέλεχος της ΠΑΕ.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η αστυνομία είχε υπό κράτηση οπαδούς με τα χέρια ψηλά για πάνω από μία ώρα ενώ πολλοί είπαν ότι τους ξυλοκόπησαν.

{https://twitter.com/sport24/status/1958495171953201280}

Η βελγική αστυνομία προχώρησε σε σε 40 προσαγωγές φιλάθλων της ΑΕΚ οι οποίοι και θα αφεθούν ελεύθεροι μετά το τέλος του αποψινού αγώνα.

Στελέχη της ΠΑΕ ΑΕΚ έσπευσαν στο σημείο, αλλά οι άνδρες της βελγικής αστυνομίας είχαν ήδη προχωρήσει σε προσαγωγές και παρά το αίτημα τους να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, αυτό δεν θα συμβεί.

Σημειώνεται ότι πάνω από 1.200 οπαδοί της ΑΕΚ έχουν φτάσει στις Βρυξέλλες για τον αποψινό αγώνα.

{https://twitter.com/athletiko_gr/status/1958496898253193521}

{https://twitter.com/sport24/status/1958502678226440651}

{https://www.youtube.com/watch?v=D-Wf11gL5R4}

