Σπανούλης: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στο Ακρόπολις

Το Σάββατο μπαίνει στις προπονήσεις με την εθνική ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο τουρνουά Ακρόπολις και το Σάββατο μπαίνει στις προπονήσεις της εθνικής ομάδας, ανακοίνωσε ο Βασίλης Σπανούλης.

Μετά τη νίκη επί του Μαυροβουνίου (69-61) στο τέταρτο φιλικό ενόψει του Eurobasket 2025, ο ομοσπονδιακός τεχνικός ρωτήθηκε αν στο Ακρόπολις θα έχει στη διάθεσή του τον σταρ του NBA.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι κανονικά. Το Σάββατο ξεκινά κανονικά προπονήσεις με εμάς, έτσι ήταν το πλάνο μας. Ήδη έκανε μια προπόνηση με επαφή με κάποια παιδιά από την ομάδα μας, το Σάββατο μπαίνει κανονικά σε προπονήσεις», απάντησε ο Βασίλης Σπανούλης.

«Ο Τολιόπουλος και ο Ζούγρης είναι καλύτερα, θα έχω περισσότερες λύσεις, θα είναι τα τελευταία τρία φιλικά για να δούμε πώς θα πάμε στο Ευρωμπάσκετ», συμπλήρωσε.

«Ήμασταν αρκετά άστοχοι. Αυτό για μένα δεν λέει τίποτα, ακόμη είμαστε στην προετοιμασία, τα πόδια είναι βαριά, προπονούμαστε, ταξιδεύουμε και παίζουμε. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα παιδιά. Μου άρεσε ότι δείξαμε την πνευματική μας δύναμη, παρότι δεν ήταν μια καλή μέρα επιθετικά με πολλά άστοχα σουτ, εμείς μείναμε συγκεντρωμένοι, το παλέψαμε και βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε. Θα ξαναβρεθούμε σε παιχνίδια που δεν θα είναι η μέρα μας και πρέπει να βρούμε τότε ξανά τρόπο να κερδίσουμε», δήλωσε αναφερόμενος στο φιλικό κόντρα στο Μαυροβούνιο, που φιλοξενήθηκε στο PAOK Sports Arena.

«Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος», επεσήμανε. «Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, έχουμε παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα που θα είναι όπως πρέπει, όταν πρέπει», τόνισε.

{https://www.youtube.com/watch?v=7fhrxIJIGEw&t=418s}