Το μήνυμα της UEFA στο Super Cup: Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά και αμάχους (Βίντεο)

Το μήνυμα της UEFA στο Super Cup: Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά και αμάχους (Βίντεο) Φωτογραφία: AP Photo/Denes Erdos
Προσφυγόπουλα κρατούσαν το πανό που άνοιξε πριν από τη σέντρα του Super Cup.

H UEFA, που έχει δεχθεί κριτική για τη στάση της απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα, έστειλε μήνυμα πριν από τη σέντρα του Super Cup, στο Ούντινε.

«Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά. Σταματήστε να σκοτώνετε αμάχους», ανέφερε πανό που άνοιξε στον αγωνιστικό χώρο, προτού παραταχθούν οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν, που κατέκτησε το Champions League και της Τότεναμ, που «σήκωσε» το Europa League.

Εννέα προσφυγόπουλα στην Ιταλία κρατούσαν το πανό. Πρόκειται για παιδιά από διάφορες εμπόλεμες ζώνες: το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Νιγηρία, την Παλαιστίνη και την Ουκρανία.

Επίσης, η UEFA κάλεσε δύο παιδιά πρόσφυγες από τη Γάζα να πάρουν μέρος στην τελετή απονομής μεταλλίων του Super Cup. Η 12χρονη Τάλα είναι ένα κορίτσι με «εύθραυστη» υγεία, που μεταφέρθηκε στο Μιλάνο προκειμένου να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα, σύμφωνα με την UEFA.

Μαζί της θα είναι ο 9χρονος Μοχάμεντ, που έχασε τους γονείς του στον πόλεμο και τραυματίστηκε σοβαρά από αεροπορική επιδρομή. Εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του, μαζί με τη γιαγιά του μεταφέρθηκαν στο Μιλάνο, όπου δέχεται ιατρική φροντίδα.

