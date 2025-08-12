UEFA Super Cup: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης για Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο UEFA Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν, και η κάτοχος του UEFA Europa League, Τότεναμ, αναμετρώνται στο Φριούλι της βόρειας Ιταλίας, στην πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη της χρονιάς.

Το MEGA σφυρίζει τη σέντρα για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν με τη μετάδοση του UEFA Super Cup, αύριο, Τετάρτη 13 Αυγούστου στις 22:00.



Μετά τη σαρωτική της πορεία και την κατάκτηση του UEFA Champions League, η Παρί θέλει να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στη συλλογή της. Εμπόδιο στα σχέδιά της, τα «σπιρούνια», που επιδιώκουν να αφήσουν πίσω τους την απογοητευτική περσινή σεζόν στην Premier League και να ξεκινήσουν δυναμικά τη φετινή τους πορεία.



Θέαμα υψηλού επιπέδου, ένταση και γκολ από τα μεγαλύτερα αστέρια των ευρωπαϊκών γηπέδων έρχονται στο UEFA Super Cup 2025 από την οθόνη του MEGA. Θα κάνει η Παρί Σεν Ζερμέν ιδανικό ξεκίνημα με έναν ακόμα τίτλο ή θα πανηγυρίσει η Τότεναμ το πρώτο της κύπελλο, στην παρθενική της εμφάνιση σε τελικό UEFA Super Cup;



Την αναμέτρηση περιγράφει ο Αντώνης Κατσαρός.



Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και την απονομή, η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του MEGA μεταφέρει τον παλμό του τελικού στην εκπομπή Post-Game, με πρωτοποριακά γραφικά, αποκλειστικά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών.



Την εκπομπή παρουσιάζει ο Παναγιώτης Περπερίδης.

Το αθλητικό team του MEGA κάνει πρόβα τζενεράλε με ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό τελικό και δηλώνει πανέτοιμο για μια ακόμη σεζόν άρτιας τηλεοπτικής κάλυψης του UEFA Champions League. Η κορυφαία ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση «παίζει» ξανά στο γήπεδο του MEGA, με τους σημαντικότερους αγώνες, αποκλειστικά ρεπορτάζ και όλες τις φάσεις που γράφουν ιστορία.

Φέτος, στη νέα League Phase του UEFA Champions League, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, ρίχνεται στη μάχη και το MEGA θα είναι εκεί σε κάθε του βήμα, με το κύρος και την αξιοπιστία της δημοσιογραφικής του ομάδας.



ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025