Αθλητισμός

Europa League: Λευκή ισοπαλία ο Παναθηναϊκός με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ

Europa League: Λευκή ισοπαλία ο Παναθηναϊκός με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα του και έμεινε στο 0-0 με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο ΟΑΚΑ.

Στο ισόπαλο 0-0 έμεινε ο Παναθηναϊκός με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ, στον πρώτο αγώνα για τον Γ’ προκριματικό του Europa League κι όλα πλέον θα κριθούν στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (14/8, 21:00) που θα διεξαχθεί στη Miejski Arena της Κρακοβίας.

Η Σαχτάρ ξεκίνησαν το ματς με διάθεση να πιέσουν τον Παναθηναϊκό και να ψάξουν συνεργασίες έξω απ’ την περιοχή και μόλις στο 7’ ο Τουμπά έκανε ένα καταπληκτικό τάκλιν πάνω στην προσπάθεια του Κάουα Ελίας.

Στο 11’ από κόρνερ και φάση διαρκείας στην περιοχή της Σαχτάρ, ο Τουμπά έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, ενώ στο 17’ από λάθος του Πάλμερ-Μπράουν, ο Άλισον Σαντάνα εφυγε στην κόντρα, «έκοψε» την μπάλα στο αριστερό πόδι του και πλάσαρε από πλάγια θέση, με τον Ντραγκόφσκι να κάνει μία σπουδαία επέμβαση σε κόρνερ.

Οι Ουκρανοί συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο και την κατοχή της μπάλας, έχοντας υπομονή στο παιχνίδι τους, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έψαχνε κυρίως -με πιέσεις ψηλά- τα κλεψίματα και τις κόντρα επιθέσεις με τους Τζούριτσιτς και Κυριακόπουλο.

Στο 34’ ο Άλισον βρήκε λίγο χώρο και πλάσαρε έξω απ’ την περιοχή με τον Πάλμερ-Μπράουν να βάζει την κόντρα και να στέλνει την μπάλα μακριά απ’ την εστία του Ντραγκόφσκι, ενώ στο 36’ από το γύρισμα του Τζούριτσιτς ο Τετέ πλάσαρε πολύ άστοχα απ’ το όριο της περιοχής.

Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες. Στο 45’ ο Πελίστρι έπιασε ένα καταπληκτικό σουτ στην κίνηση απ’ το όριο της περιοχής, όμως ο Ρϊζνικ έκανε απίθανη επέμβαση σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης από το κόρνερ του Κυριακόπουλου, ο Πάλμερ-Μπράουν έπιασε την κεφαλιά όμως ο γκολκίπερ της Σαχτάρ μπλόκαρε σταθερά. Αντίστοιχα καλά αντανακλαστικά έδειξε ο Ρϊζνικ και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στο συρτό σουτ του Τετέ.

6628440 e545c

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Άλισον εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ από πολύ πλάγια θέση που βρήκε σε ετοιμότητα τον Ντραγκόφσκι, ενώ στο 59’ από κόρνερ του Τετέ, ο Τσέριν ολομόναχος στην αντίπαλη περιοχή πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 71’ ο Ζαρουρί που τρία λεπτά νωρίτερα είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο -πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με τα «πράσινα»- βρήκε χώρο και σούταρε έξω απ’ την περιοχή με τον Ρϊζνικ να έχει καλή αντίληψη της πορείας της μπάλας και να μπλοκάρει σταθερά.

Τρία λεπτά μετά (74’) ο Ντραγκόφσκι έβγαλε το τετ-α-τετ του Εγκουινάλδο ο οποίος είχε μόλις είχε περάσει στο γήπεδο (ο Βραζιλιάνος τραυματίστηκε στη φάση κι έγινε... αλλαγή στην αλλαγή), ενώ στο 81’ ο Σφιντέρσκι έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Από κόντρες στην αντίπαλη περιοχή, ο Πολωνός φορ βρέθηκε «φάτσα» με τον Ρίζνικ, όμως το πλασέ που επιχείρησε αποκρούστηκε στη γωνία απ’ τον γκολκίπερ της Σαχτάρ.

Στο 83’ από καταπληκτική ενέργεια του Πελίστρι, ο Ζαρουρί σούταρε δυνατά αλλά και πάλι ο Ρίζνικ έδιωξε εντυπωσιακά στη γωνία του διατηρώντας ανέπαφη την εστία του. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντραγκόφσκι έκανε άλλη μία σπουδαία επέμβαση στο πλασέ του Σβεντ, αποκρούοντας εντυπωσιακά στη γωνία του, με το 0-0 να «σφραγίζει» εντέλει τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

6628220 1ee5b

Διαιτητής: Έρικ Λάμπρεχτς (Βέλγιο)

Κίτρινες: 20’ Τσιριβέγια, 46’ Κυριακόπουλος - 16’ Μάρλον

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (55’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (55’ Σιώπης), Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Τετέ (68’ Ζαρουρί), Τζούριτσιτς (55’ Τσέριν), Σφιντέρσκι (81’ Γερεμέγεφ).

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιγιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Οτσερέτσκο, Μάρλον (46’ Μπονταρένκο), Άλισον (73’ Πεντρίνιο), Σουντάκοβ, Νέβερτον, Κάουα Ελίας (73’ Εγκουινάλδο, 76’ λ.τρ. Σβεντ)

