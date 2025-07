Το NBA ανακοίνωσε αγώνες σε Βερολίνο, Λονδίνο, Παρίσι και Μάντσεστερ

Οι Memphis Grizzlies και οι Orlando Magic θα συμμετάσχουν σε regular-season games στο Βερολίνο και στο Λονδίνο.

Το National Basketball Association (NBA) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Memphis Grizzlies και οι Orlando Magic θα συμμετάσχουν σε regular-season games στο Βερολίνο, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, και στο Λονδίνο, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026. Η λίγκα ανακοίνωσε επίσης ότι θα πραγματοποιηθούν regular-season games στο Μάντσεστερ και το Παρίσι το 2027 και στο Βερολίνο και το Παρίσι το 2028.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην Uber Arena (Βερολίνο), στο The O2 (Λονδίνο), στο Co-op Live (Μάντσεστερ) και στην Accor Arena (Παρίσι). Οι ακριβείς ημερομηνίες και οι συμμετέχουσες ομάδες για τους αγώνες του 2027 και του 2028 θα ανακοινωθούν πριν από τις σεζόν 2026-27 και 2027-28 του NBA, αντίστοιχα.

Το NBA Berlin Game 2026 presented by Tissot θα είναι ο 14ος αγώνας NBA στη Γερμανία από το 1984 και το πρώτο regular-season game του πρωταθλήματος στη χώρα. Το NBA London Game 2026 presented by Tissot θα είναι ο 19ος αγώνας NBA στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1993 και το 10ο regular-season game του πρωταθλήματος στο Λονδίνο.

Ο αγώνας στο Μάντσεστερ το 2027 θα είναι ο δεύτερος αγώνας ΝΒΑ στο Μάντσεστερ (2013) και το πρώτο regular-season game του πρωταθλήματος στην πόλη. Ο αγώνας στο Παρίσι το 2027 θα είναι ο 16ος αγώνας ΝΒΑ στη Γαλλία από το 1991 και ο έκτος regular-season αγώνας του πρωταθλήματος στο Παρίσι.

Οι Grizzlies, οι οποίοι θα δώσουν τον πέμπτο και έκτο αγώνα τους στην Ευρώπη και τον πρώτο τους στο Βερολίνο και το Λονδίνο, διαθέτουν τον δύο φορές All-Star του ΝΒΑ Ja Morant, τον δύο φορές All-Star του ΝΒΑ και 2022-23 Kia NBA Defensive Player of the Year Jaren Jackson Jr., τον δύο φορές πρωταθλητή του ΝΒΑ Kentavious Caldwell-Pope, τα μέλη της 2024-25 Kia NBA All-Rookie First Team Zach Edey και Jaylen Wells, καθώς και τον Cedric Coward που επιλέχθηκε στο Νο. 11 του draft του 2025.

Οι Magic, οι οποίοι θα δώσουν το τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι τους στην Ευρώπη, το πρώτο στο Βερολίνο, το τρίτο στο Λονδίνο και το 14ο και 15ο παιχνίδι εκτός ΗΠΑ και Καναδά, διαθέτουν σήμερα τον 2024 NBA All-Star Paolo Banchero, τους Γερμανούς αδελφούς Franz και Moritz Wagner, τον δευτεροετή Γερμανό φόργουορντ Tristan da Silva, το μέλος της 2023-24 Kia All-Defensive Second Team Jalen Suggs και το μέλος της 2020-21 Kia All-Rookie Second Team Desmond Bane.

Εκτός από τους αγώνες του 2026, το NBA, οι Grizzlies και οι Magic θα συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς NBA Cares, Jr. NBA/Jr. WNBA και “Her Time to Play”, προγράμματα ανάπτυξης του μπάσκετ για νέους, για προπονητές και διαιτητές, καθώς και διαδραστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους που θα μεταφέρουν την εμπειρία του NBA στους φιλάθλους, στο Βερολίνο και το Λονδίνο. Οι αγώνες και οι συνοδευτικές εκδηλώσεις το 2026 θα υποστηριχθούν από μια σειρά marketing partners, συμπεριλαμβανομένου του Presenting Partner Tissot, καθώς και των Official Partners Emirates, Foot Locker, NBA 2K26, Nike, PlayStation και Revolut.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές, μέσω της τηλεόρασης, των ψηφιακών μέσων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πληροφορίες για την πώληση εισιτηρίων για τους αγώνες του 2026 θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Οι φίλαθλοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να κερδίσουν δωρεάν εισιτήρια, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα NBA.com/EuropeGames. Ειδικά πακέτα εισιτηρίων που προσφέρουν premium πρόσβαση, εμπειρίες VIP και φιλοξενία είναι διαθέσιμα στο nbaexperiences.com/nba-europe.

Οι φίλαθλοι στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το NBA στο NBA.com, στο Facebook (NBA Europe), στο Instagram (NBA Europe και NBADeutschland), στο Tik Tok (NBAFrance) και στο X (@NBAFrance), καθώς και κατεβάζοντας το NBA App. Μπορούν επίσης να αγοράσουν τα τελευταία προϊόντα του NBA στα καταστήματα NBA στο Βερολίνο, το Λονδίνο , το Παρίσι και στο NBAStore.eu.





Δηλώσεις στελεχών και παικτών:

Γιώργος Αϊβάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος του ΝΒΑ, Ευρώπη και Μέση Ανατολή:

«Η ανακοίνωση των επόμενων τριών αγώνων της κανονικής περιόδου στην Ευρώπη αντικατοπτρίζει την απίστευτη δυναμική και τον ενθουσιασμό για το μπάσκετ του ΝΒΑ στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την περιοχή. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους Grizzlies και τους Magic στο Βερολίνο και το Λονδίνο και να προσελκύσουμε τους φιλάθλους, τους παίκτες και τις τοπικές κοινότητες. μέσω των αγώνων και των εκδηλώσεων που θα τους πλαισιώνουν».

Πρόεδρος των Memphis Grizzlies, Jason Wexler: «Εκτιμούμε ιδιαίτερα την ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε το NBA, την πόλη του Μέμφις και την πολιτεία του Τενεσί σε διεθνές επίπεδο, στο Βερολίνο και το Λονδίνο. Είναι η πρώτη συμμετοχή του είδους για την ομάδα μας και είμαστε ενθουσιασμένοι που οι φίλαθλοι μας σε όλο τον κόσμο θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα ταλέντα των Memphis Grizzlies σε πλήρη δράση».

Πρόεδρος των Orlando Magic, Charlie Freeman:

«Έχοντας εκπροσωπήσει με υπερηφάνεια το ΝΒΑ και την πόλη του Ορλάντο στη Βραζιλία, την Κίνα, την Αγγλία, την Ιαπωνία και το Μεξικό μέσω των NBA Global Games, είναι πάντα τιμή μας να προβάλουμε την ομάδα μας στην παγκόσμια σκηνή. Τα επερχόμενα παιχνίδια σηματοδοτούν τις 14ες και 15ες διεθνείς εμφανίσεις μας και εμπνεόμαστε συνεχώς από το πάθος και τον ενθουσιασμό των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα φέρουμε τους Orlando Magic στο Βερολίνο και το Λονδίνο και ανυπομονούμε να έρθουμε σε επαφή, τόσο με τους νέους όσο και με τους παλιούς οπαδούς και συνεργάτες».

Οι παίκτες των Orlando Magic και αδελφοί Franz και Moritz Wagner (Γερμανία):

«Το να έχουμε τους Orlando Magic και το NBA να συμμετέχουν σε έναν αγώνα κανονικής περιόδου στη γενέτειρά μας, το Βερολίνο, σημαίνει τα πάντα για εμάς. Μεγαλώνοντας εδώ, ονειρευόμασταν τέτοιες στιγμές. Είναι τεράστια τιμή να εκπροσωπούμε το Βερολίνο και τη Γερμανία και να δείχνουμε πόσο πολύ, τόσο η πόλη, όσο και η χώρα αγαπούν το μπάσκετ. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε τα παιδιά με τον τρόπο που εμπνευστήκαμε και εμείς, παρακολουθώντας αγώνες από μακριά».