Παρολί – πανδαισία με απόδοση 2.101 στην Interwetten!

Το ονειρικό διήμερο ενός Έλληνα φιλάθλου είναι εδώ! Την Πέμπτη (07/11), Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκούς δίνουν κρίσιμες μάχες στις League Phase των Europa League και Europa Conference League. Και την Παρασκευή (08/11), Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται στην Euroleague, όπου οι δύο ελληνικές ομάδες θεωρούνται φέτος τα μεγάλα φαβορί.



Η Interwetten.gr δεν κάνει… διακρίσεις μεταξύ της ασπρόμαυρης και της πορτοκαλί μπάλας και δίνει… ρεσιτάλ με παρολί – πανδαισία με απόδοση 2.101 (!) που προκύπτει από επιλογές στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.



Τον.. χορό ανοίγει ο Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενεί την Ρέιντζερς (07/11, 19:45) με στόχο την τρίτη διαδοχική νίκη στο Europa League. Στο 8.00 η απόδοση του Bet Builder που περιλαμβάνει νίκη των Ερυθρολεύκων, over 2,5 γκολ συνολικά, over 6,5, κόρνερ συνολικά και γκολ από τους Αγιούμπ Ελ Καμπί και Ζέλσον Μάρτινς.



Την σκυτάλη παίρνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στην ίδια διοργάνωση δοκιμάζεται στο θρυλικό «Ολντ Τράφορντ» κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (07/11, 22:00). Bet Builder με απόδοση 9.50 που προκύπτει από over 2,5 γκολ συνολικά, over 7,5 κόρνερ συνολικά και σκόρερ τους Αλεχάντρο Γκαρνάτσο και Ταρίκ Τισουντάλι.



Την ίδια ώρα (07/11, 22:00), ο Παναθηναϊκός ψάχνει στην Σουηδία και κόντρα στην Τζουργκάρντεν την πρώτη του νίκη στην League Phase του Europa Conference League, στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Ρούι Βιτόρια.

Στο 5.25 η απόδοση του Bet Builder από την Interwetten.gr με το «διπλό» του Τριφυλλιού, over 1,5 γκολ συνολικά, over 3,5 κόρνερ η Τζουργκάρντεν και σκόρερ για τους φιλοξενούμενους τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος ψάχνει γκολ για να πάρει… μπροστά.



Το κερασάκι για το παρολί, αλλά και για το ονειρικό διήμερο των Ελλήνων φιλάθλων, προσφέρεται το βράδυ της Παρασκευής (08/11, 21:15) στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπου ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός υποδέχεται τον επίδοξο διάδοχό του, Ολυμπιακό.



Από μια νίκη μετράει κάθε ομάδα στα φετινά ανταμώματα σε τελικό Σούπερ Καπ (Ολυμπιακός) και πρωτάθλημα (Παναθηναϊκός), με το Τριφύλλι να έχει ρεκόρ 5-2 στην Euroleague και τους Ερυθρόλευκους στο 4-3.



Όλα ανοιχτά για τον νικητή, στο 2.15 από την Interwetten.gr να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ ο (μονίμως «καυτός») Σάσα Βεζένκοφ, στο 2.45 να είναι ο Κώστας Σλούκας ο πρώτος σε ασίστ στην συναρπαστική μονομαχία των «αιωνίων».



