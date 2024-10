Απίστευτο περιστατικό στο μπέιζμπολ: Οπαδοί άρπαξαν το χέρι παίκτη για να του πάρουν την μπάλα (Βίντεο)

Μία από τις πιο «τρελές» στιγμές στην πρόσφατη ιστορία του World Series του μπέιζμπολ, όπως τη χαρακτήρισαν οι NYT, διαδραματίστηκε στο Yankee Stadium.

Δύο οπαδοί των New York Yankees έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να βοηθήσουν την ομάδα τους. Όταν ο Μούκι Μπετς των Los Angeles Dogders έτρεξε προς το μέρος τους για να πιάσει την μπάλα, εκείνοι ανέλαβαν δράση.

Ο Μπετς έπιασε την μπάλα, αλλά ο ένας οπαδός άρπαξε το χέρι γάντι του παίκτη, προσπαθώντας να ανοίξει το γάντι που φορούσε για να του πάρει την μπάλα. Την ίδια ώρα, κάποιος που ήταν δίπλα του κρατούσε το άλλο χέρι του Μπετς, που προσπαθούσε να τους εμποδίσει, δίνοντας μάχη για να κρατήσει την μπάλα.

"Well, A for effort."



Fan interference was called on this play where a Yankee fan tried to take the ball out of Mookie Betts' glove after an out. pic.twitter.com/iZ6taImncd