Ο Νεϊμάρ επέστρεψε έπειτα από ένα χρόνο - Μετά τη ρήξη χιαστού

Έπειτα από ένα χρόνο, ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, στο ματς της Αλ Χιλάλ κόντρα στην Αλ Αΐν, για το AFC Champions League.

Ο 32χρονος Βραζιλιάνος, που υπέστη ρήξη χιαστού πέρυσι, μπήκε αλλαγή στο 77ο λεπτό, την ώρα που η ομάδα του προηγούνταν με 5-3. τελικά, η Αλ Χιλάλ νίκησε με 5-4, καθώς η Αλ Αΐν μείωσε με πέναλτι.

Τον περασμένο Οκτώβριο ο Νεϊμάρ υπέστη ρήξη χιαστού, στο ματς της Βραζιλίας κόντρα στην Ουρουγουάη και τον Νοέμβριο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Είχε προλάβει να παίξει μόλις πέντε ματς με την Αλ Χιλάλ, μετά την μεταγραφή του από την Παρί που κόστισε 90 εκατομμύρια ευρώ στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

«Νιώθω καλά. Επέστρεψα, είμαι χαρούμενος», δήλωσε αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης στο σημερινό ματς.

? The legend @neymarjr talk after the return and Asian victory ⚽️pic.twitter.com/hbszKhWNv0