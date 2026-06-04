Ποιους ασθενείς αφορά και τί πλεονεκτήματα έχει έναντι της παραδοσιακής ανοιχτής μεθόδου.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι η πιο συχνή κακοήθεια στους άνδρες ηλικίας συνήθως άνω των 50 ετών. Με τις σύγχρονες προληπτικές διαγνωστικές μεθόδους διαγιγνώσκεται σε πρώιμο στάδιο, όπου η χειρουργική αφαίρεση του προστάτη (ριζική προστατεκτομή) αποτελεί τη μέθοδο εκλογής σε τοπικά εντοπισμένο καρκίνο.

«Ο σκοπός της ριζικής προστατεκτομής είναι η αφαίρεση ολόκληρου του αδένα και σε κάποιες περιπτώσεις των περιβαλλόντων ιστών, ώστε να μην παραμείνουν καρκινικά κύτταρα.

Η κλασική μέθοδος είναι η ανοικτή προσπέλαση όπου τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί από τεχνικές λαπαροσκοπικής χειρουργικής, με πιο εξελιγμένη μορφή την ρομποτική ριζική προστατεκτομή», αναφέρει ο κ. Αναστάσιος Μιχαλάκης, Xειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Η΄ Ουρολογικής Κλινικής – Κλινική Προηγμένης Λαπαροσκοπικής – Ρομποτικής Ουρολογίας Metropolitan General, ο οποίος στη συνέχεια εξηγεί τι είναι και πως γίνεται η ρομποτική προστατεκτομή, ποιους ασθενείς αφορά καθώς και τα πλεονεκτήματά της έναντι της παραδοσιακής ανοιχτής μεθόδου:

Η ρομποτική προστατεκτομή είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική για την αφαίρεση του προστάτη, συνήθως λόγω καρκίνου σε πρώιμο ή εντοπισμένο στάδιο. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος Da Vinci, το οποίο επιτρέπει στον χειρουργό να εκτελεί κινήσεις υψηλής ακρίβειας μέσω μικρών τομών στην κοιλιακή χώρα.

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή ανοιχτή χειρουργική, η ρομποτική προσέγγιση μειώνει σημαντικά τον τραυματισμό των ιστών, προσφέρει καλύτερη ορατότητα και επιτρέπει τη λεπτομερή διατήρηση των νευρικών δεματίων που επηρεάζουν την εγκράτεια και τη στυτική λειτουργία. Για αυτούς τους λόγους, αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες χειρουργικές επιλογές για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη.

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Πώς γίνεται η ρομποτική προστατεκτομή

Η διαδικασία ξεκινά με τη χορήγηση γενικής αναισθησίας. Ο χειρουργός δημιουργεί μικρές τομές στην κοιλιακή χώρα μέσα από τις οποίες εισάγονται τα εργαλεία και η κάμερα του ρομποτικού συστήματος. Η τρισδιάστατη απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας που προσφέρει το Da Vinci επιτρέπει στον χειρουργό να βλέπει ζωντανά το χειρουργικό πεδίο με μεγάλη μεγέθυνση.

Ο χειρουργός βρίσκεται στην κονσόλα ελέγχου και κινεί τους ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι εκτελούν λεπτές κινήσεις, με ακρίβεια που ξεπερνά το ανθρώπινο χέρι. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης αποκόπτεται ο προστάτης και, εφόσον χρειάζεται, αφαιρούνται και οι σπερματοδόχες κύστεις. Η διατήρηση των νευρικών δεματίων αποτελεί σημαντικό στόχο, καθώς σχετίζονται άμεσα με τη διατήρηση της στυτικής λειτουργίας και της εγκράτειας.

Η αναστόμωση –δηλαδή η επανασύνδεση της ουρήθρας με την κύστη– γίνεται με εξαιρετική ακρίβεια χάρη στη σταθερότητα των ρομποτικών εργαλείων. Η ελάχιστη απώλεια αίματος και το περιορισμένο τραύμα στους ιστούς επιτρέπουν πιο ομαλή και γρήγορη ανάρρωση.

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής προστατεκτομής

Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι πολλαπλά και εξηγούν γιατί έχει γίνει η μέθοδος επιλογής σε μεγάλο αριθμό ασθενών. Η καλή ορατότητα και η υψηλή ακρίβεια επιτρέπουν τη διατήρηση κρίσιμων ανατομικών δομών, κάτι που συμβάλλει στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων μετά την επέμβαση.

Οι μικρές τομές οδηγούν σε μικρότερες ουλές

Σημαντική βελτίωση στην απώλεια αίματος και τον πόνο

Μικρότερο ποσοστό επιπλοκών, όπως οι λοιμώξεις

Μικρότερο χρόνο νοσηλείας

Γρηγορότερη ανάρρωση και επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες

Γρηγορότερη αποκατάσταση της εγκράτειας

Καλύτερη διατήρηση της στυτικής λειτουργίας

Ποιους ασθενείς αφορά η ρομποτική προστατεκτομή

Η ρομποτική προστατεκτομή αφορά κυρίως ασθενείς με καρκίνο προστάτη εντοπισμένο στον αδένα, χωρίς εκτεταμένες μεταστάσεις. Θεωρείται ιδανική επιλογή για άνδρες στους οποίους η νόσος έχει διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο, καθώς η πιθανότητα ίασης είναι υψηλή όταν αφαιρείται ολόκληρος ο προστάτης.

Ασθενείς με μέσης ή χαμηλής επιθετικότητας καρκίνο, ηλικίας συνήθως από 50 έως 75 ετών, αποτελούν τους πιο συχνούς υποψηφίους για τη μέθοδο. Η γενική κατάσταση της υγείας, η λειτουργικότητα της ουροδόχου κύστης, το ιστορικό άλλων νοσημάτων και τα επίπεδα PSA είναι στοιχεία που αξιολογεί ο ιατρός πριν ληφθεί η τελική απόφαση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ρομποτική προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί και σε πιο προχωρημένα στάδια, ανάλογα με το θεραπευτικό πλάνο και τους στόχους του ασθενούς. Γι’ αυτό η εξατομικευμένη συζήτηση με τον θεράποντα ουρολόγο είναι απαραίτητη.

Η ανάρρωση μετά από ρομποτική προστατεκτομή είναι συνήθως πιο γρήγορη και με λιγότερο πόνο σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική. Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για μία έως δύο ημέρες και επιστρέφει στις καθημερινές δραστηριότητες σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ο καθετήρας αφαιρείται συνήθως μέσα σε 7–10 ημέρες, ανάλογα με την πορεία της επούλωσης.

Κατά την περίοδο αυτή, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει ήπια ενόχληση, μικρή απώλεια ούρων ή περιορισμένη κινητικότητα, τα οποία βελτιώνονται σταδιακά. Ο χειρουργός παρέχει σαφείς οδηγίες για διατροφή, δραστηριότητες, φαρμακευτική αγωγή και παρακολούθηση. Εξετάσεις PSA πραγματοποιούνται μετά την επέμβαση ώστε να επιβεβαιωθεί πως η νόσος έχει αντιμετωπιστεί πλήρως.

«Η ρομποτική προστατεκτομή αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις για τη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη. Η ακρίβεια, η ασφάλεια, η ταχύτερη ανάρρωση και τα βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα καθιστούν τη μέθοδο αυτή την πρώτη επιλογή για μεγάλο αριθμό ασθενών. Παράλληλα, η εξατομίκευση της αξιολόγησης και η εμπειρία του χειρουργού είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία της επέμβασης και την ποιότητα ζωής μετά από αυτή», καταλήγει ο κ. Μιχαλάκης.