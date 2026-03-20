Νέο πλαφόν από τον ΕΟΠΥΥ στις διαγνωστικές εξετάσεις, και ειδικότερα σε όσες πραγματοποιούνται με τη χρήση αίματος, έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και λίγες ημέρες, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση σε βασικούς ελέγχους υγείας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια νομοθετικής ρύθμισης του υπουργείου Υγείας από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πλέον, οι νέοι περιορισμοί έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο σύστημα της ΗΔΥΚΑ και στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δεν έχουν τη δυνατότητα να επαναλαμβάνουν ορισμένες κρίσιμες εξετάσεις με την ίδια ευκολία όπως στο παρελθόν, ακόμη κι όταν αυτές είναι απαραίτητες για τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας τους.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι ο περιορισμός της δημόσιας δαπάνης για διαγνωστικές εξετάσεις.

Στο νέο πλαίσιο, οι ασφαλισμένοι μπορούν να προχωρούν στην επανάληψη συγκεκριμένων εξετάσεων μόνο μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, τα οποία έχουν οριστεί από τον Οργανισμό. Η πρόβλεψη αυτή ακολουθεί τη σχετική υπουργική απόφαση που είχε εγκριθεί πριν από περίπου έξι μήνες και πλέον εφαρμόζεται στην πράξη μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Η εφαρμογή των νέων μέτρων έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο, ιδιαίτερα από τους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως γενικές εξετάσεις αίματος, ούρων ή σακχάρου, η επανάληψη μπορεί να γίνει μετά από τέσσερις ημέρες, ενώ σε άλλες, όπως η μέτρηση της χοριακής γοναδοτροπίνης για εγκύους, ακόμη και ανά δύο ημέρες. Υπάρχουν επίσης εξετάσεις που επιτρέπονται μόνο μία φορά τον χρόνο, όπως η βιταμίνη Β12, αλλά και περιπτώσεις όπου η εξέταση πραγματοποιείται μία και μοναδική φορά, όπως ο μοριακός έλεγχος με PCR για MTHFR ομοκυστεΐνης.

Παρά τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για ευάλωτες ομάδες – όπως ογκολογικοί και αιματολογικοί ασθενείς, έγκυες και άτομα με σοβαρά νοσήματα – στην πράξη καταγράφονται ήδη δυσκολίες. Το νέο σύστημα φαίνεται να στερεί την απαραίτητη ευελιξία από τους γιατρούς, ιδίως σε περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο συχνή και εξατομικευμένη παρακολούθηση.

Ιδιαίτερα προβλήματα έχουν εντοπιστεί στις εξετάσεις θυρεοειδούς. Η απαίτηση να συνταγογραφούνται οι εξετάσεις FT3 και FT4 μόνο όταν υπάρχει παθολογική τιμή TSH προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς, σύμφωνα με πολλούς γιατρούς, δεν ανταποκρίνεται στην κλινική πραγματικότητα και περιορίζει την ιατρική κρίση, ιδίως σε περιπτώσεις με οριακές τιμές ή ειδικές κατηγορίες ασθενών.

Το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ έχει ήδη απευθυνθεί στη διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, επισημαίνοντας ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφονται συνεχείς αναφορές από εργαστηριακούς ιατρούς. Όπως αναφέρεται, στα παραπεμπτικά που εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εμφανίζεται αυτόματα, για τις εξετάσεις FT3 και FT4, το σχόλιο: «επί παθολογικής TSH».

«Το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ εκφράζει την πλήρη συμφωνία του με την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ), στην οποία διατυπώνονται σοβαρές ενστάσεις ως προς την ίδια τη διαδικασία και τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης εφαρμογής».

Παράλληλα, τονίζεται ότι παρόμοια ζητήματα έχουν ανακύψει και στο παρελθόν κατά την εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για τη λειτουργικότητα του συστήματος.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η Ομάδα Εργασίας για το θεραπευτικό πρωτόκολλο της υπερλιπιδαιμίας (δυσλιπιδαιμίας) του υπουργείου Υγείας. Σε αυτό προβλέπεται επιστημονικά ότι κατά την έναρξη θεραπείας επιτρέπεται, εντός τριμήνου, η διενέργεια επαναληπτικών εξετάσεων για τη χοληστερίνη, καθώς και ο έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας και άλλων συναφών δεικτών. Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή δεν έχει ενσωματωθεί στο σύστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες εξετάσεις.

«Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή δεν έχει εφαρμοστεί στο σύστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές δυσχέρειες στην πραγματοποίηση των αναγκαίων εξετάσεων από τους ασθενείς», όπως επισημαίνεται, με ανάλογα προβλήματα να έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιπτώσεις.

«Για τον λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητο οι επιστημονικές οδηγίες και τα θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα που εκπονούνται από τις αρμόδιες επιστημονικές Ομάδες Εργασίας του Υπουργείου Υγείας να εφαρμόζονται πλήρως και με συνέπεια στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, χωρίς την επιβολή οριζόντιων περιορισμών (“κόφτες”) που δεν συνάδουν με τις τεκμηριωμένες επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες» καταλήγει η ανακοίνωση του Συντονιστικού Οργάνου φορέων ΠΦΥ.