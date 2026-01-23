Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη 5, στη Θεσσαλονίκη.

Το Eteron και το ΚΕΠΥ (Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, την Πολιτική Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) διοργανώνουν τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, στη Θεσσαλονίκη, εκδήλωση παρουσίασης της νέας μελέτης που εξετάζει τη διαχρονική πορεία και τη σημερινή κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπό το βάρος των συνεπειών της οικονομικής και της πανδημικής κρίσης, με τίτλο «Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής: μια διαχρονική αποτίμηση της απόδοσής του στον απόηχο της οικονομικής και πανδημικής κρίσης».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη 5, στη Θεσσαλονίκη.

Τη μελέτη θα παρουσιάσει ο Ηλίας Κονδύλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στον σχολιασμό της μελέτης θα συμμετάσχουν:

● Χαράλαμπος Οικονόμου, Καθηγητής Κοινωνιολογίας και Πολιτικής Υγείας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

● Μαρία Πεμπετζόγλου, Καθηγήτρια Δημόσιας Οικονομικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

● Αλέξης Μπένος, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής ΑΠΘ και Διευθυντής ΚΕΠΥ

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει η δημοσιογράφος του AlterThess, Σταυρούλα Πουλημένη.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Eteron, θα απευθύνει ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Iνστιτούτου, Βασίλης Πανάγου.

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από εκπροσώπους της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας τον διάλογο για τις προκλήσεις, τις αντοχές και τις προοπτικές του δημόσιου συστήματος υγείας στη σημερινή συγκυρία.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) και είναι ανοιχτή στο κοινό.