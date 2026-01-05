Ξυπνάτε κάθε πρωί με μουδιασμένα δάχτυλα; Οι ώμοι σας είναι δύσκαμπτοι και χρειάζονται ώρα για να «ξεμπλοκάρουν»; Τεντώνεστε, κουνάτε τα χέρια σας και το αποδίδετε στο ότι κοιμηθήκατε περίεργα.

Όμως, οι ειδικοί προειδοποιούν οτι ίσως το πρόβλημα να μην είναι τυχαίο. Η στάση στην οποία κοιμάστε μπορεί να προκαλεί σταδιακή νευρική επιβάρυνση – και σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνιμη βλάβη.

Η στάση «Τυραννόσαυρος Ρεξ» και γιατί ανησυχεί τους γιατρούς

Πολλοί άνθρωποι κοιμούνται με τα χέρια λυγισμένα, κουλουριασμένα προς το στήθος, χωρίς καν να το καταλαβαίνουν. Στα social media, αυτή η στάση έχει ονομαστεί «θέση Τυραννόσαυρος Ρεξ», ωστόσο οι γιατροί δεν βλέπουν τη στάση αυτή του ύπνου τόσο αστεία όσο λέει το όνομά της.

Σύμφωνα με τον Δρ Raj Dasgupta, ειδικό στην ιατρική ύπνου, αυτή η στάση πιέζει τα νεύρα στους αγκώνες και τους καρπούς, περιορίζει τη ροή του αίματος, προκαλεί μουδιάσματα, μυρμήγκιασμα και δυσκαμψία στους ώμους.

Όταν επαναλαμβάνεται κάθε βράδυ, η πίεση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο πόνο ή νευρική βλάβη.

Ο ορθοπεδικός χειρουργός Δρ Matthew Bennett προσθέτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται συμπτώματα παρόμοια με το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, λόγω της συνεχούς κάμψης του αγκώνα και της πίεσης στα νεύρα.

Τα προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το σώμα «μιλάει», αρκεί να το ακούσουμε.

Τα πιο συχνά σημάδια είναι:

Μούδιασμα στα χέρια που επιμένει μετά το ξύπνημα

Αίσθηση «νεκρού χεριού»

Πόνος που διατρέχει το χέρι ή τον ώμο

Αδυναμία στο κράτημα αντικειμένων

Συχνές πτώσεις αντικειμένων από τα χέρια

Όπως επισημαίνει ο Δρ Dasgupta, αν τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινώνονται, η επίσκεψη σε γιατρό είναι απαραίτητη. Οι περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται εύκολα, αρκεί να γίνει έγκαιρα.

Γιατί το σώμα «κλειδώνει» σε αυτή τη στάση κατά τον ύπνο

Το κουλούριασμα δεν είναι τυχαίο. Είναι μια ενστικτώδης στάση προστασίας που συχνά σχετίζεται με:

άγχος,

κακό ή διακεκομμένο ύπνο,

χρόνιο πόνο,

ψυχική ένταση ή τραύμα.

Η κλινική ψυχολόγος Judit Merayo Barredo περιγράφει πως ασθενείς με έντονο άγχος συχνά κοιμούνται σφιγμένοι, με τους ώμους καμπουριασμένους και τα χέρια πιεσμένα στο στήθος. Όταν το νευρικό σύστημα ηρεμεί, αλλάζει και η στάση ύπνου.

Πώς να επανεκπαιδεύσετε το σώμα σας να κοιμάται σωστά

Η δύναμη της θέλησης δεν λειτουργεί στον ύπνο. Αυτό που λειτουργεί είναι οι μικρές πρακτικές παρεμβάσεις:

Μαλακά εμπόδια

Τυλίξτε μια πετσέτα γύρω από τον αγκώνα, ώστε να αποτρέπεται η έντονη κάμψη.

Χρησιμοποιήστε νάρθηκα καρπού αν υπάρχει πόνος ή μούδιασμα.

Υποστήριξη με μαξιλάρια

Βάλτε ένα μικρό μαξιλάρι ανάμεσα στα χέρια και το στήθος.

Αγκαλιάστε ένα μαξιλάρι σώματος αν κοιμάστε στο πλάι.

Αν κοιμάστε ανάσκελα, κρατήστε τα χέρια στο πλάι ή πάνω σε μαξιλάρι στους γοφούς.

Ηρεμία πριν από τον ύπνο

Ασκήσεις αναπνοής

Ελαφρύ stretching

Σταθερή βραδινή ρουτίνα

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, ο στόχος δεν είναι η «τέλεια στάση», αλλά να δώσετε στο σώμα σας επιλογές ξεκούρασης χωρίς πίεση.

Μικρή αλλαγή, μεγάλη διαφορά

Αν ξυπνάτε συχνά με μουδιασμένα χέρια ή πόνους στους ώμους, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα πάντα. Μια μικρή αλλαγή στη στάση ύπνου μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά.

Ο Τυραννόσαυρος Ρεξ δεν μπορούσε να αλλάξει στάση. Εσείς όμως μπορείτε – ξεκινώντας από απόψε.