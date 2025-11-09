Ορισμένα φάρμακα, αλλεργίες ή έντονο τρίψιμο των ματιών μπορούν να επιδεινώσουν την κατάσταση.

Το τρέμουλο του ματιού είναι ένα συχνό φαινόμενο που σχεδόν όλοι έχουμε βιώσει. Πρόκειται συνήθως για μικροσκοπικές, ακούσιες συσπάσεις του βλεφάρου, γνωστές ως μυοκυμία.

Όπως αναφέρει το eu.usatoday, οι περισσότεροι σπασμοί είναι προσωρινοί και ακίνδυνοι, αλλά μπορεί να γίνουν επίμονοι ή να συνδέονται με πιο σοβαρές παθήσεις όπως ο βλεφαρόσπασμος ή ο νυσταγμός.

Συνήθως διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά και υποχωρεί από μόνη της, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανίζεται επανειλημμένα για μέρες ή ακόμα και εβδομάδες.

Πιο σπάνιες και πιο σοβαρές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον βλεφαρόσπασμο, όπου υπάρχει συνεχές ή ακούσιο κλείσιμο και των δύο ματιών, προκαλώντας ακόμη και προσωρινή αδυναμία όρασης, και τον νυσταγμό, που συνδέεται με προβλήματα στο εσωτερικό αυτί ή τον εγκέφαλο και απαιτεί ιατρική διερεύνηση.

Τι προκαλεί το τρέμουλο των ματιών;

Η μυοκυμία των βλεφάρων συνήθως σχετίζεται με παράγοντες τρόπου ζωής, όπως:

Υπερβολική καφεΐνη ή αλκοόλ

Έλλειψη ύπνου ή έντονο στρες

Καταπόνηση των ματιών από πολύωρη χρήση οθονών ή ανάγνωση

Ξηρότητα ή ερεθισμός των ματιών λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων

Σπανιότερα, οι σπασμοί μπορεί να σχετίζονται με νευρολογικές παθήσεις, όπως η νόσος Πάρκινσον ή η σκλήρυνση κατά πλάκας, ή με ελλείψεις σε θρεπτικά στοιχεία όπως μαγνήσιο, κάλιο ή βιταμίνη Β12.

Επιπλέον, φαίνεται ότι οι γυναίκες και όσοι ζουν σε κρύο ή ξηρό κλίμα επηρεάζονται ελαφρώς πιο συχνά, πιθανώς λόγω ορμονικών αλλαγών ή μεγαλύτερης ξηρότητας της οφθαλμικής επιφάνειας.

Πώς να μειώσετε ή να σταματήσετε το τρέμουλο

Για τους περισσότερους, οι σπασμοί είναι προσωρινοί και δεν απαιτούν θεραπεία.

Μερικές απλές αλλαγές μπορούν όμως να βοηθήσουν σημαντικά:

Επαρκής ύπνος και μείωση του άγχους

Περιορισμός καφεΐνης και αλκοόλ

Διαλείμματα από οθόνες, εφαρμόζοντας τον κανόνα 20-20-20 (κάθε 20 λεπτά κοιτάζετε κάτι σε απόσταση 6 μέτρων για 20 δευτερόλεπτα)

Ενυδάτωση και χρήση τεχνητών δακρύων για ξηρά μάτια

Ελαφριά άσκηση, διαλογισμός ή τεχνικές χαλάρωσης για τους υπερδραστήριους μυς

Σε πιο επίμονες ή σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται ιατρική παρέμβαση, όπως φάρμακα ή ακόμα και ενέσεις αλλαντικής τοξίνης στους μυς που συσπώνται.

Συμπερασματικά, οι περισσότερες περιπτώσεις μυοκυμίας των βλεφάρων είναι ακίνδυνες και υποχωρούν μόλις αντιμετωπιστούν οι παράγοντες που την προκαλούν. Ωστόσο, αν το τρέμουλο γίνει συνεχές, επηρεάζει άλλους μύες του προσώπου ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, είναι σημαντικό να ζητήσετε ιατρική αξιολόγηση.