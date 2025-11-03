Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος έχουν πολλές αιτίες, αλλά μία από τις σπάνιες προέρχεται από την κουζίνα.

Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (ΟΥΟ) είναι συχνό φαινόμενο, με πολλές και διαφορετικές αιτίες. Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη αποκαλύπτει έναν απρόσμενο παράγοντα κινδύνου: τις ανθυγιεινές συνήθειες μαγειρέματος στην κουζίνα.

Τι είναι η ουρολοίμωξη

Η ουρολοίμωξη είναι μια λοίμωξη που προσβάλλει μέρη του ουροποιητικού συστήματος, όπως την ουρήθρα, την ουροδόχο κύστη ή τους νεφρούς. Σύμφωνα με το Johns Hopkins Medicine, οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες σε ΟΥΟ, κυρίως επειδή η ουρήθρα τους είναι μικρότερη από των ανδρών.

Έτσι, τα βακτήρια μπορούν να φτάσουν ευκολότερα στην κύστη ή τους νεφρούς και να προκαλέσουν φλεγμονή.

Το NHS εξηγεί ότι οι περισσότερες ουρολοιμώξεις προκαλούνται όταν βακτήρια από τα κόπρανα εισέρχονται στο ουροποιητικό σύστημα.

Η νέα μελέτη

Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στις 23 Οκτωβρίου 2025 στο Journal of the American Society for Microbiology διερεύνησε τους μηχανισμούς μέσω των οποίων εμφανίζονται ορισμένες ουρολοιμώξεις. Οι επιστήμονες εντόπισαν έναν λιγότερο γνωστό παράγοντα: τον τρόπο χειρισμού του ωμού κρέατος και τις πρακτικές καθαριότητας στην κουζίνα.

Τα αποτελέσματα

Η μελέτη διαπίστωσε ότι περίπου 18% των ουρολοιμώξεων συνδέονται με στελέχη E. coli που προέρχονται από ζώα εκτροφής για την παραγωγή κρέατος. Με άλλα λόγια, 1 στις 5 ουρολοιμώξεις φαίνεται να σχετίζεται με βακτήρια που εντοπίζονται στο κρέας και όχι αποκλειστικά με τα βακτήρια του ανθρώπινου εντέρου.

Τα υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης (36%–38%) εντοπίστηκαν σε κοτόπουλο και γαλοπούλα.

Επιπλέον, τα άτομα που ζουν σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος είχαν 60% μεγαλύτερη πιθανότητα να μολυνθούν από τροφιμογενή βακτήρια. Οι ερευνητές αποδίδουν αυτό το γεγονός σε περιορισμένη πρόσβαση σε κατάλληλη ψύξη τροφίμων, ανεπαρκή καθαριότητα ή ατελές μαγείρεμα.

Τι σημαίνει αυτό

Τα ευρήματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο σωστός χειρισμός και το ασφαλές μαγείρεμα του κρέατος είναι κρίσιμα για την πρόληψη λοιμώξεων — όχι μόνο τροφικών δηλητηριάσεων, αλλά και ουρολοιμώξεων.

Εάν το ωμό κρέας που περιέχει E. coli δεν καθαριστεί ή μαγειρευτεί σωστά, τα βακτήρια μπορούν εύκολα να εξαπλωθούν. Για παράδειγμα, αν δεν πλένουμε σχολαστικά τα σκεύη ή την επιφάνεια κοπής και στη συνέχεια κόψουμε πάνω σε αυτήν φρούτα ή λαχανικά, τα βακτήρια μπορεί να μεταφερθούν στα έτοιμα τρόφιμα — αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης.

Η σημασία της υγιεινής

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι οι σωστές πρακτικές υγιεινής στην κουζίνα είναι εξίσου σημαντικές με την προσωπική φροντίδα για την πρόληψη ουρολοιμώξεων. Το πλύσιμο των χεριών, η καθαριότητα των σκευών και ο καλός μαγειρικός χειρισμός του κρέατος μπορούν να αποτρέψουν την εξάπλωση επικίνδυνων βακτηρίων.