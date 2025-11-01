Η τάση για την υγεία του εντέρου που κάνει μεγάλο «θόρυβο» στην ευεξία.

Το περπάτημα είναι μία από τις πιο απλές και ωφέλιμες μορφές άσκησης.

Βοηθά στη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, ενισχύει τους μύες και τα οστά, και συμβάλλει στη ρύθμιση του βάρους. Παράλληλα, μειώνει το άγχος και βελτιώνει τη διάθεση, καθώς διεγείρει την παραγωγή ενδορφινών, των λεγόμενων «ορμονών της χαράς».

Ένα καθημερινό περπάτημα, ακόμη και 20-30 λεπτών, μπορεί να προλάβει χρόνιες παθήσεις όπως η υπέρταση και ο διαβήτης. Είναι μια φυσική, οικονομική και ευχάριστη δραστηριότητα που προσφέρει ευεξία τόσο στο σώμα όσο και στο πνεύμα.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα αναδύεται ένα νέο trend και είναι το fart walk.

{https://www.instagram.com/reel/DPjNTciCLQN/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο όρος «fart walk» μπορεί να ακούγεται αστείος, αλλά περιγράφει μια κατάσταση πολύ πιο κοινή απ’ ό,τι νομίζουμε. Σημαίνει «περπάτημα των αερίων» και αναφέρεται στην πράξη του να βγαίνει κάποιος για έναν σύντομο περίπατο, συνήθως μετά το φαγητό, προκειμένου να ανακουφιστεί από τα αέρια που έχουν συσσωρευτεί στο σώμα του. Αν και ξεκίνησε ως χιουμοριστικός όρος στο διαδίκτυο, πολλοί άνθρωποι τον χρησιμοποιούν πλέον για να περιγράψουν μια πραγματική και φυσιολογική συνήθεια.

Η ιδέα πίσω από το fart walk έχει και μια επιστημονική βάση. Το περπάτημα μετά το φαγητό βοηθά το πεπτικό σύστημα να λειτουργεί πιο ομαλά, επιταχύνει την κίνηση των εντέρων και διευκολύνει την αποβολή των αερίων. Επιπλέον, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και μειώνει το φούσκωμα. Με λίγα λόγια, ένα σύντομο περπάτημα των 10 ή 15 λεπτών μπορεί να κάνει θαύματα για την πέψη- και να αποτρέψει αμήχανες στιγμές.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το «fart walk» έχει μετατραπεί σε δημοφιλές meme και trend. Άνθρωποι ανεβάζουν βίντεο όπου περπατούν με αυτοσαρκασμό, συνοδεύοντας τα βήματά τους με αστείους ήχους αερίων. Ένα απλό περπάτημα μπορεί να φέρει όχι μόνο σωματική ανακούφιση, αλλά και μια δόση καθημερινής, απενοχοποιημένης χαράς.

{https://www.tiktok.com/@mairlynthequeenoffibre/video/7347372738929020166}

«Για την πέψη, χρειάζεστε καλή παροχή αίματος στο πεπτικό σας σύστημα και η άσκηση υψηλής έντασης απομακρύνει αυτές τις περιοχές, επομένως στην πραγματικότητα επιβραδύνει την πεπτική σας διαδικασία», εξηγεί ο γαστρεντερολόγος, Δρ. Dinuk Dissanayake. Το σώμα πρέπει να βρίσκεται σε ήρεμη κατάσταση για να «ξεκουραστεί και να χωνέψει», αφήνοντας το φαγητό να φύγει.

Τα οφέλη του «fart walk» είναι:

Βοηθά στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Ενισχύει την κίνηση του εντέρου και την πέψη.

Είναι σύμμαχος κατά του φουσκώματος και του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου.

Κάνει καλό στη διάθεση και το νευρικό σύστημα.

Πηγή getthegloss.com