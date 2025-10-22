Η τακτική κατανάλωση καφέ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ευπάθειας στους ηλικιωμένους, υποστηρίζοντας τη μυϊκή δύναμη, την κινητικότητα και τις γνωστικές λειτουργίες.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Nutrition συνδέει την κατανάλωση 4-6 φλιτζανιών καφέ την ημέρα με μειωμένο κίνδυνο ευπάθειας.

Δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη ότι με τη γήρανση το σώμα μας φθείρεται αναπόφευκτα. Καθώς περνούν τα χρόνια, χάνουμε μυϊκή μάζα, τα ζωτικά όργανα φθίνουν, γινόμαστε πιο αργοί, αδύναμοι και λιγότερο συγκεντρωμένοι. Οι σκάλες φαίνονται πιο απότομες, τα ψώνια πιο βαριά, κουραζόμαστε πιο εύκολα και ένα αγαπημένο βάζο στο πάνω ράφι γίνεται εκνευριστικά δύσκολο να το φτάσουμε. Με λίγα λόγια, γινόμαστε πιο ευάλωτοι.

Ο καθηγητής Tahir Masud, κλινικός σύμβουλος της Royal Osteoporosis Society και ιατρός στο Nottingham University Hospitals NHS Trust, εξηγεί ότι «ευπάθεια σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι όχι μόνο έχουν μειωμένη κινητικότητα, αλλά βρίσκονται και σε υψηλότερο κίνδυνο πτώσεων, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων, την πιθανότητα νοσηλείας και πρόωρου θανάτου».

Φυσικά, η ισορροπημένη διατροφή και η σωματική δραστηριότητα βοηθούν, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η τελευταία έρευνα εντάσσει τον καφέ στη λίστα με τα μέσα αντιμετώπισης της ευπάθειας. Μια πρόσφατη μελέτη υποστηρίζει ότι η τακτική κατανάλωση 4-6 φλιτζανιών καφέ ημερησίως συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο ευθραυστότητας, επιτρέποντάς μας να απολαμβάνουμε τον καφέ μας με την ησυχία ότι ενισχύει την υγεία μας.

Τι αποκάλυψε η μελέτη;

Η έρευνα ανέλυσε δεδομένα επτά ετών από 1.161 ενήλικες ηλικίας 55+ μέσω της Longitudinal Ageing Study Amsterdam. Αξιολόγησε την υγεία των συμμετεχόντων χρησιμοποιώντας το μοντέλο Fried’s Five-Component Frailty Phenotype, το οποίο εξετάζει πέντε χαρακτηριστικά ευπάθειας: απώλεια βάρους χωρίς πρόθεση, αδυναμία, εξάντληση, αργό περπάτημα και χαμηλή σωματική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέτρια έως υψηλή συνήθης κατανάλωση καφέ (2-4 φλιτζάνια ημερησίως) βελτίωσε αυτά τα χαρακτηριστικά.

Πώς ο καφές ενισχύει το σώμα;

Ο καφές περιέχει συστατικά που συμβάλλουν στην υγεία:

Καφεΐνη: μειώνει την κόπωση, ενισχύει την εγρήγορση και βελτιώνει την κινητικότητα των μυών.

Πολυφαινόλες: φυσικά φυτικά αντιοξειδωτικά που περιορίζουν τη φλεγμονή και υποστηρίζουν τη μυϊκή μάζα.

Τριγωνελλίνη: μπορεί να διατηρεί τη γνωστική λειτουργία και τη μνήμη.

Ποιες προφυλάξεις χρειάζονται;

Η υπερβολική κατανάλωση καφέ (>4-5 φλιτζάνια ημερησίως) μπορεί να προκαλέσει: αυξημένη αρτηριακή πίεση, ταχυκαρδία, άγχος, ναυτία, πονοκεφάλους και διαταραχές ύπνου.

Τι άλλες τροφές βοηθούν στην ευπάθεια;

Τροφές πλούσιες σε πολυφαινόλες: μούρα, μαύρη σοκολάτα, ελαιόλαδο, πράσινο τσάι, λαχανικά.

Πρωτεϊνούχα τρόφιμα: αυγά, γαλακτοκομικά, όσπρια, τόφου, ψάρια, άπαχο κρέας.

Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: λιπαρά ψάρια, λιναρόσπορος, καρύδια.

Τροφές με βιταμίνη D και ασβέστιο: αυγά, γαλακτοκομικά.

Τουρσιά: υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου και την ανοσία.

Χρωματιστά φρούτα και λαχανικά: πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

Πηγή: The Telegraph