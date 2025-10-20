Μια μικρή χούφτα σπόρων κολοκύθας την ημέρα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην υγεία σας.

Σύμφωνα με τον ειδικό διατροφής Routhenstein, η κατανάλωση ¼ φλιτζανιού σπόρων κολοκύθας καθημερινά μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης και στην προαγωγή της καρδιαγγειακής υγείας, χωρίς να επιβαρύνει με υπερβολικές θερμίδες.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου σε δύο κουταλιές της σούπας αποφλοιωμένους σπόρους, δηλαδή περίπου 180 θερμίδες.

Ο Best προσθέτει ότι αυτή η μερίδα προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό υγιών λιπαρών, πρωτεϊνών, φυτικών ινών και μετάλλων όπως μαγνήσιο και ψευδάργυρο, στοιχεία που συμβάλλουν τόσο στην καρδιακή όσο και στη μεταβολική υγεία.

«Καμία τροφή από μόνη της δεν μπορεί να μειώσει δραματικά τη χοληστερόλη», επισημαίνει ο Routhenstein.

«Αυτό που έχει σημασία είναι το συνολικό διατροφικό πρότυπο και η συνέπεια στις υγιεινές επιλογές».Υπάρχουν μειονεκτήματα στην κατανάλωση σπόρων κολοκύθας;

Οι σπόροι κολοκύθας θεωρούνται γενικά ασφαλείς και εύκολοι στην ενσωμάτωση σε κάθε διατροφή. Ωστόσο, λόγω της υψηλής τους περιεκτικότητας σε θερμίδες και λιπαρά, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη αύξηση βάρους. Επιπλέον, η μεγάλη ποσότητα φυτικών ινών ενδέχεται να προκαλέσει φούσκωμα ή δυσφορία στο πεπτικό σύστημα, εάν το παρακάνετε.

Αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, ξεκινήστε με 1–2 κουταλιές της σούπας την ημέρα και παρακολουθήστε πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός σας.

Για μέγιστο διατροφικό όφελος, προτιμήστε σπόρους ανάλατους, ωμούς ή ξηρά καβουρδισμένους και φυλάξτε τους σε δροσερό, ξηρό μέρος ώστε να διατηρηθούν τα πολύτιμα, υγιή λιπαρά τους.