Τα εμβόλια για τον κορονοϊό και οι δόσεις.

Ο ΕΟΔΥ καλεί σε έγκαιρο εμβολιασμό των ευάλωτων ομάδων κατά του κορονοϊού, υπογραμμίζοντας πως μπορεί πλέον για τους περισσότερους η λοίμωξη να εκδηλώνεται ήπια, όμως ο ιός δεν έχει πάψει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτου.

Η έκκληση αυτή έρχεται την ίδια ημέρα που ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι το χρονικό διάστημα 6-12 Οκτωβρίου το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα λύματα παρουσίασε έντονη αύξηση, της τάξεως του 43,25%, σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα. Στις περισσότερες περιοχές που ελέγχθηκαν, το ιϊκό φορτίο είναι σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, στην Αθήνα η αύξηση σε μία εβδομάδα έφτασε στο 129,77%.

«Στον ΕΟΔΥ καταγράφονται καθημερινά περιστατικά σοβαρής νόσησης και θανάτου, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με υποκείμενα νοσήματα. Αυτή η πραγματικότητα μας υπενθυμίζει ότι, παρά τη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας, η προστασία των πιο ευάλωτων παραμένει προτεραιότητα», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του Οργανισμού.

Αν και ο κορονοϊός κυκλοφορεί επί του παρόντος σε χαμηλά επίπεδα στην ΕΕ/ΕΟΧ, η συχνότητά του αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες, τονίζει και επαναλαμβάνει πως ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο πρόληψης σοβαρής νόσησης και θανάτου.

Για αυτό, ο ΕΟΔΥ «καλεί όλους όσους εμπίπτουν στις κατηγορίες για τις οποίες υπάρχει σύσταση εμβολιασμού να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους άμεσα, ώστε να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους».

Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζει πως σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, για την χρονική περίοδο 2025/26, σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από τον κορονοϊό είναι:

άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω,

6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα και καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου και

άτομα με ανοσοκαταστολή.

Επίσης, συνιστάται ο εμβολιασμός των εγκύων με υποκείμενα νοσήματα, που αυξάνουν τον κίνδυνο της σοβαρής νόσου, αλλά και των επαγγελματιών υγείας.

Τα εμβόλια κατά του κορονοϊού

Για την περίοδο 2025-2026, ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού θα γίνει με μία δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου LP.8.1 σε ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω (mRNA BioNTech/Pfizer, Comirnaty, LP.8.1.).

Για άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω συνιστάται η χορήγηση μιας επιπλέον δόσης, με μεσοδιάστημα έξι μηνών από τον προηγούμενο εμβολιασμό. Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr ή μέσω των φαρμακείων.