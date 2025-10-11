Τι λένε ειδικοί. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε επιλογής.

Αρκετοί οργανισμοί δημόσιας υγείας, καθώς και οι οδηγίες διατροφής των ΗΠΑ για τους Αμερικανούς, συνιστούν εδώ και χρόνια στους ανθρώπους να επιλέγουν γαλακτοκομικά προϊόντα χαμηλών λιπαρών ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Ωστόσο, υπάρχει μια αυξανόμενη ώθηση για να συμπεριληφθούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα πλήρους λιπαρών στη συζήτηση για την υγιεινή διατροφή.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, ωστόσο η απάντηση δεν είναι απλή καθώς εξαρτάται από το άτομο, τους στόχους του και το είδος του γαλακτοκομικού προϊόντος.

Στα πλεονεκτήματα των γαλακτοκομικλων πλήρους περιεκτικότητας σε λιπαρά είναι ότι:

Περιέχουν λιποδιαλυτές βιταμίνες (A, D, E, K) που απορροφώνται καλύτερα με το λίπος.

Το λίπος προσφέρει κορεσμό, οπότε μπορεί να μειώσει τη συνολική πρόσληψη θερμίδων.

Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι τα πλήρη γαλακτοκομικά δεν αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών όσο παλιά πιστευόταν και μπορεί να συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2.

Από την άλλη, στα μειονεκτήματα είναι πως:

Είναι πιο θερμιδογόνα και αν προσπαθείς να μειώσεις βάρος, αυτό μπορεί να σε δυσκολέψει.

Περιέχουν κορεσμένα λιπαρά, τα οποία σε υπερβολική ποσότητα μπορεί να αυξήσουν την LDL («κακή») χοληστερόλη σε ορισμένα άτομα.

Τα γαλακτοκομικά χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Οι λιγότερες θερμίδες βοηθούν στον έλεγχο βάρους.

Τα λιγότερα κορεσμένα λιπαρά μπορεί να βοηθούν στη ρύθμιση της χοληστερόλης.

Συχνά περιέχουν ίδια ποσότητα πρωτεΐνης, ασβεστίου και βιταμινών (αν και κάποιες λιποδιαλυτές βιταμίνες είναι μειωμένες).

Και τα μειονεκτήματα είναι:

Πιο άπαχα, άρα αυτό σημαίνει λιγότερος κορεσμός, άρα μπορεί να σε οδηγήσουν σε μεγαλύτερη κατανάλωση άλλων τροφών.

Σε ορισμένα προϊόντα χαμηλών λιπαρών προστίθενται ζάχαρη ή άμυλο για καλύτερη γεύση ή υφή.

Οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των γαλακτοκομικών προϊόντων πλήρους και χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά είναι η ποσότητα λίπους και θερμίδων, λέει η Danbee Kim, M.D., ειδικός διατροφής, χειρουργός απώλειας βάρους και επίκουρη καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή Rutgers του Νιου Τζέρσεϊ.

«Τα γαλακτοκομικά προϊόντα πλήρους περιεκτικότητας σε λιπαρά διατηρούν το φυσικό τους λίπος γάλακτος - συνήθως περίπου 3% έως 4% - ενώ εκείνα με χαμηλά λιπαρά έχουν αφαιρέσει μέρος ή όλο αυτό το λίπος. Αυτό το λίπος μεταφέρει θερμίδες, αλλά μεταφέρει επίσης λιποδιαλυτές βιταμίνες όπως A και D και σας βοηθά να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα γάλατα με χαμηλά λιπαρά και τα γάλατα χωρίς λιπαρά δεν έχουν θρεπτικά συστατικά. «Τα γάλατα με χαμηλά λιπαρά συνήθως έχουν κάποιες λιποδιαλυτές βιταμίνες που έχουν προστεθεί ξανά, καθώς χάθηκαν κατά την αφαίρεση του λίπους», λέει η Sonya Angelone, Ph.D., R.D.N., διατροφολόγος και εγγεγραμμένη διαιτολόγος με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Και να σημειωθεί πως το πλήρες γάλα δεν υφίσταται λιγότερη επεξεργασία από το γάλα με χαμηλά λιπαρά. «Στις ΗΠΑ, όλο το γάλα διαχωρίζεται σε άπαχο και κρέμα γάλακτος και στη συνέχεια ανασυνδυάζεται στα νόμιμα επίπεδα λίπους: περίπου 3,25% για το πλήρες, 2% για το μειωμένων λιπαρών, 1% για το χαμηλό σε λιπαρά και κάτω από 0,5% για το άπαχο», λέει ο Scott Keatley, R.D., συνιδρυτής της Keatley Medical Nutrition Therapy.

Πηγή prevention.com