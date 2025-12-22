Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και προμηθευτής γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κίνα, αγγίζοντας σχεδόν το 50% της εμπορεύσιμης αξίας, ενώ συνεχή παρουσία στην ασιατική αγορά καταγράφουν οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί της γαλακτοβιομηχανίας «Nestle», «Friesland Campina» και «Danone».

Η Κίνα θα επιβάλει προσωρινούς δασμούς από 21,9% έως 42,7% σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχής γενομένης από τις 23 Δεκεμβρίου, μετά από έρευνα κατά των επιδοτήσεων που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Reuters, επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου, τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι τα εισαγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα προέλευσης ΕΕ επιδοτούνται, προκαλώντας ουσιαστική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία της Κίνας.

Οι εμπορικές εντάσεις με την ΕΕ ξέσπασαν το 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή –η οποία επιβλέπει την εμπορική πολιτική του μπλοκ– ξεκίνησε έρευνα κατά των επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής. Στη συνέχεια, το Πεκίνο ξεκίνησε έρευνες για τις εισαγωγές κονιάκ, χοιρινού κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων από την ΕΕ, κινήσεις που θεωρήθηκαν αντίποινα για την απόφαση της Ευρώπης σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα.

Η εταιρεία της ΕΕ που επλήγη με τον χαμηλότερο συντελεστή, 21,9%, ήταν η ιταλική Sterilgarda Alimenti SpA, ενώ οι FrieslandCampina Belgium N.V. και FrieslandCampina Nederland B.V. θα καταβάλουν τον υψηλότερο συντελεστή, 42,7%, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

Όλες οι υπόλοιπες εταιρείες της ΕΕ που δεν συμμετείχαν στην έρευνα της Κίνας κατά των επιδοτήσεων θα πρέπει επίσης να καταβάλουν τον υψηλότερο συντελεστή.

Δώδεκα γαλλικές εταιρείες θα πληρώσουν 29,7%, ενώ περίπου 50 ακόμη από χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία θα επιβαρυνθούν με 28,6%, όπως ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή γαλακτοκομικών προϊόντων της Κίνας, πίσω μόνο από τη Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων. Συγκεκριμένα, η Κίνα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός για αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη και ο τέταρτος τόσο για το βούτυρο όσο και για το πλήρες γάλα σε σκόνη, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ για το 2023.

Η Κίνα έχει επιδείξει σύνεση και αυτοσυγκράτηση στη χρήση μέτρων εμπορικής άμυνας, δήλωσε σε ξεχωριστή ανακοίνωση αξιωματούχος του τμήματος εμπορικής άμυνας του υπουργείου Εμπορίου.

Το Πεκίνο δεν έχει κινήσει καμία νέα έρευνα εμπορικής άμυνας κατά της ΕΕ φέτος και έχει εκδώσει μόνο τελικές αποφάσεις σε τρεις υποθέσεις αντιντάμπινγκ που αφορούν το κονιάκ, τη συμπολυμερισμένη πολυφορμαλδεΰδη και το χοιρινό κρέας, ανέφερε.

«Η θέση της Κίνας κατά της κατάχρησης των μέτρων εμπορικής άμυνας παραμένει αμετάβλητη και είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με την ΕΕ μέσω διαλόγου και διαβούλευσης για την ορθή διαχείριση των εμπορικών τριβών και την από κοινού διαφύλαξη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας Κίνας–ΕΕ», δήλωσε ο αξιωματούχος.