Πόσο ύψος χάνουν άνδρες και γυναίκες μετά τα 40.

Ναι, δυστυχώς είναι αλήθεια, όσο μεγαλώνουμε, χάνουμε ύψος. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό, τονίζει ο Άνταμ Τέιλορ, καθηγητής Ανατομίας στο πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να καθυστερήσουμε αυτή τη διαδικασία.

Μετά τα 40, οι άνθρωποι συνήθως χάνουν περίπου μισό εκατοστό ύψους κάθε δεκαετία, σημειώνει. Οι άνδρες χάνουν το 0,08-0,1% του ύψους τους ετησίως, ενώ οι γυναίκες το 0,12-0,14% τον χρόνο.

Εν μέρει, αυτό οφείλεται στην ολοένα πιο κυρτή στάση σώματος όσο μεγαλώνουμε. Άνθρωποι που κάθονται ή στέκονται με κυρτή σπονδυλική στήλη για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα- για παράδειγμα σε ένα γραφείο- μπορεί να διαπιστώσουν ότι με τον καιρό παίρνει αυτή τη στάση φυσικά. Επίσης, κάποιες φορές οι ηλικιωμένοι σκύβουν για να βρουν ένα πιο «ασφαλές» κέντρο βάρους.

Η αλλαγή στο ύψος μας γίνεται σταδιακά. Μεταξύ 30-35 ετών, το ύψος σταθεροποιείται, καθώς αρχίζει να μειώνεται η οστική και μυική μάζα μας. Επίσης, υπάρχει απώλεια νερού στους δίσκους μεταξύ των σπονδύλων, που αρχίζουν να συρρικνώνονται. Το κέντρο των οστών στη σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη και τα πόδια, γίνεται λιγότερο πυκνό. «Και καθώς συμβαίνει αυτό, το οστό μικραίνει», λέει ο Τέιλορ και προσθέτει πως η μειωμένη μυική μάζα επηρεάζει ακόμα περισσότερο το ύψος μας. Και αυτό γιατί τα οστά διατηρούν το σχήμα και το μέγεθός τους μέσω της δύναμης που τους ασκούν οι μύες.

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά μπορούμε να την επιβραδύνουμε», σύμφωνα με τον Τέιλορ. Μια διατροφή πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D, η τακτική άσκηση με βάρη και η αποχή από το κάπνισμα και το αλκοόλ από νεαρότερη ηλικία μπορεί να μειώσει τον ρυθμό με τον οποίο μειώνεται η οστική και η μυική μάζα. Η καλή στάση σώματος επίσης μπορεί να προστατεύσει.

Η απώλεια ύψους δεν είναι κάτι κακό, σημειώνει ο Τέιλορ. Όμως, η σημαντική απώλεια οστικής και μυικής μάζας όσο μεγαλώνουμε συνδέεται με χρόνιες παθήσεις, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα και άλλα προβλήματα στις αρθρώσεις και την κινητικότητα.

Πηγή: Guardian