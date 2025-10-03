Κατά την εισαγωγή της εγκύου στο νοσοκομείο Άρτας ήταν παρόντες μόνο νοσηλευτικό προσωπικό και ένας ειδικευόμενος γιατρός

Η Εισαγγελία Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, μετά τον θάνατο μιας 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της πόλης.

Παράλληλα, η διοίκηση του νοσοκομείου ξεκίνησε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ζήτησε διερεύνηση για την τήρηση των πρωτοκόλλων.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας κατήγγειλε σειρά παραλείψεων κατά τη διαχείριση του περιστατικού, μεταξύ των οποίων η απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή και η χορήγηση αντιβιοτικού με τηλεφωνικές οδηγίες. Σύμφωνα με την οικογένεια, η γυναίκα είχε λάβει το ίδιο φάρμακο λίγους μήνες νωρίτερα χωρίς να εμφανίσει αλλεργική αντίδραση.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, ζητώντας εκταφή της σορού για να πραγματοποιηθούν νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Όπως υποστηρίζει, υπήρξαν «εγκληματικές παραλείψεις» από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ κατά την εισαγωγή της εγκύου ήταν παρόντες μόνο νοσηλευτικό προσωπικό και ένας ειδικευόμενος γιατρός.

Η κ. Μάρκου χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους «άπειρους και ανάλγητους» και στράφηκε επίσης κατά της διοίκησης του νοσοκομείου, υποστηρίζοντας ότι δεν ζήτησαν τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, η εντολή για τη χορήγηση του αντιβιοτικού δόθηκε τηλεφωνικά στη νοσηλεύτρια λόγω απουσίας γιατρού, ενώ οι εκκλήσεις της οικογένειας για την επιδείνωση της κατάστασης αγνοήθηκαν.

Τέλος, επισήμανε ότι δεν είναι βέβαιο ότι το αντιβιοτικό προκάλεσε την αλλεργική αντίδραση, χαρακτηρίζοντας το πιστοποιητικό θανάτου ελλιπές.