Άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τον ιό του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα, ενώ διαγνώστηκαν τέσσερα νέα εγχώρια κρούσματα. Επτά ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, οι δύο σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Φέτος έχουν καταγραφεί συνολικά οχτώ θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας από 66 έως 86 ετών. Σημειώνεται ότι σε αυτό τον απολογισμό δεν περιλαμβάνεται ο θάνατος ενός ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς αποδόθηκε σε άλλο αίτιο, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΥ.

Έως σήμερα, Τετάρτη, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 91 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Από αυτά, τα 73 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 18 ασθενείς είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Οι ασθενείς με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ είναι από 26 έως 92 ετών. Επίσης, έχουν καταγραφεί δύο εισαγόμενα κρούσματα που εκτέθηκαν το ένα στη Σερβία και το άλλο στην Ιταλία.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές με τα κρούσματα

Έως τώρα, κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί σε 40 δήμους, σε 22 περιφερειακές ενότητες.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων:

Η έκθεση του ΕΟΔΥ