Πώς επηρεάζουν την καρδιά μας τα πλαστικά δοχεία;

Η καρδιά αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της υγείας μας και γι’ αυτό κάθε παράγοντας που μπορεί να την επηρεάσει αξίζει προσοχής. Αν και η σωστή διατροφή αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να φροντίσουμε αυτόν τον πολύτιμο μυ, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν αρκεί να επικεντρωνόμαστε μόνο στο τι τρώμε, αλλά και στον τρόπο που αποθηκεύουμε τις τροφές μας.

Για χρόνια, τα πλαστικά δοχεία αποτέλεσαν την πιο εύκολη και προσιτή λύση για την αποθήκευση φαγητού. Ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει ότι με την πάροδο του χρόνου αυτά τα υλικά αποβάλλουν μικροπλαστικά, τα οποία μπορούν να βρεθούν στο φαγητό μας και ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά την καρδιαγγειακή υγεία.

Η προληπτική καρδιολόγος Δρ. Elizabeth Klodas εξηγεί ότι η ισορροπημένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών αποφέρει άμεσα οφέλη στην υγεία, ενώ αντίθετα, η κατάποση επιβλαβών ουσιών μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτό, η ίδια έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση πλαστικών δοχείων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τρόφιμα που ζεσταίνονται στον φούρνο μικροκυμάτων.

Το καλό νέο είναι ότι σήμερα υπάρχουν πολλές ασφαλείς και εξίσου πρακτικές εναλλακτικές λύσεις. Γυάλινα, ανοξείδωτα ή κεραμικά δοχεία όχι μόνο προστατεύουν την υγεία, αλλά συμβάλλουν και σε πιο βιώσιμες καθημερινές συνήθειες.

Η φροντίδα της καρδιάς δεν σταματά στην επιλογή τροφών· επεκτείνεται και στις μικρές καθημερινές μας αποφάσεις. Ακόμη και κάτι φαινομενικά απλό, όπως το είδος του δοχείου που χρησιμοποιούμε, μπορεί να παίξει ρόλο στη συνολική μας ευεξία.