Η ώρα που καταναλώνουμε τους ξηρούς καρπούς παίζει σημαντικό ρόλο για την υγεία μας.

Οι ξηροί καρποί συγκαταλέγονται εδώ και χρόνια στις πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές. Γεμάτοι με καλά λιπαρά, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, έχουν συνδεθεί με καλύτερη υγεία της καρδιάς, σταθερά επίπεδα σακχάρου, απώλεια βάρους και ισχυρότερο ανοσοποιητικό. Όμως, σύμφωνα με τον γαστρεντερολόγο Δρ. Saurabh Sethi, εκπαιδευμένο στο Στάνφορντ, η στιγμή που επιλέγουμε να τους καταναλώσουμε παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με το είδος που βάζουμε στο πιάτο μας.

Οι σωστές ώρες ανάλογα με το είδος του ξηρού καρπού

Όπως εξηγεί, τα αμύγδαλα είναι ιδανικά για το πρωί, αφού η υψηλή τους περιεκτικότητα σε μαγνήσιο και βιταμίνη Ε συμβάλλει στη στήριξη της γνωστικής λειτουργίας και στη διατήρηση σταθερής ενέργειας μέσα στη μέρα. Αντίθετα, τα καρύδια λειτουργούν καλύτερα το βράδυ, καθώς συνδυάζουν ωμέγα-3 λιπαρά και μελατονίνη, ουσίες που βοηθούν τον εγκέφαλο να χαλαρώσει και να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου.

Το απόγευμα, όταν η κούραση αρχίζει να γίνεται αισθητή, τα φιστίκια Αιγίνης φαίνεται πως έχουν το προβάδισμα. Η ισορροπία πρωτεΐνης και φυτικών ινών περιορίζει τις λιγούρες και σταθεροποιεί τα επίπεδα ενέργειας.

Στο μεσημεριανό γεύμα, μια χούφτα κάσιους μπορεί να προσφέρει επιπλέον ψευδάργυρο και σίδηρο, θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό και υποστηρίζουν τον μεταβολισμό. Μετά το γεύμα, οι πολυφαινόλες των πεκάν συμβάλλουν στη μείωση της LDL χοληστερόλης και στο οξειδωτικό στρες, ενώ τα κουκουνάρια αποτελούν ιδανικό ενδιάμεσο σνακ, καθώς το πινολενικό τους οξύ φαίνεται να μειώνει την όρεξη και να βοηθά στη ρύθμιση του σωματικού βάρους.

Υπάρχει, βέβαια, και μία άλλη επιλογή: τα φιστίκια, που μπορούν να καταναλωθούν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, προσφέροντας σταθερή υποστήριξη στην καρδιαγγειακή και εγκεφαλική υγεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τις διαφοροποιήσεις αυτές, ο Δρ. Σέθι επισημαίνει ότι το μέτρο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. «Μία χούφτα ξηρών καρπών την ημέρα αρκεί», αναφέρει, εξηγώντας ότι ο σωστός συγχρονισμός μπορεί να ενισχύσει τα οφέλη, αλλά ακόμα και μια μερίδα ανάμεικτων ξηρών καρπών στο μεσημεριανό γεύμα είναι αρκετή για να αποκομίσουμε τα περισσότερα οφέλη.

Οι ξηροί καρποί, καταλήγει ο ειδικός, δεν είναι απλώς ένα εύκολο σνακ, αλλά ένα «πολυεργαλείο» διατροφής που υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό και το πεπτικό σύστημα. Και το μόνο που χρειάζεται είναι συνέπεια και μια μικρή χούφτα την ημέρα.