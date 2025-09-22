Το σώμα και το μυαλό χρειάζονται τακτική, θρεπτική τροφή.

Η παράλειψη γευμάτων, είτε λόγω διαλειμματικής νηστείας είτε απλά επειδή βιαζόμαστε ή εργαζόμαστε, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για το σώμα και το μυαλό σας. Δύο διαιτολόγοι, η Christy Harrison και η Jessica Ball, επισημαίνουν ότι οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί, ενώ τα οφέλη από την παράλειψη γευμάτων δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένα.

1. Ανησυχία και άγχος

Η μακρά περίοδος χωρίς φαγητό αυξάνει την παραγωγή κορτιζόλης, της «ορμόνης του στρες». Αυτό μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη, ευερεθιστότητα και εξάντληση, ενώ η παράλειψη πρωινού συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο άγχους και κατάθλιψης.

2. Χαμηλή ενέργεια

Ο εγκέφαλος χρειάζεται γλυκόζη για να λειτουργήσει σωστά. Η παράλειψη γευμάτων μειώνει τα καύσιμα του σώματος και του εγκεφάλου, προκαλώντας κούραση και μειωμένη απόδοση, ιδιαίτερα αν συνδυάζεται με άσκηση.

3. Μπερδεμένα σήματα πείνας

Οι ορμόνες λεπτίνη και γκρελίνη ρυθμίζουν την όρεξη. Η αγνόηση των σημάτων αυτών μπορεί να προκαλέσει απώλεια της επαφής με την αίσθηση της πείνας και του κορεσμού, με αρνητικές συνέπειες στην υγεία και τον έλεγχο της τροφής.

4. Ισχυρές επιθυμίες για φαγητό

Η χαμηλή γλυκόζη στο αίμα αυξάνει την επιθυμία για ζάχαρη και απλούς υδατάνθρακες, οδηγώντας σε υπερφαγία και πιθανή αύξηση βάρους, αντί για απώλεια.

5. Ελλείψεις θρεπτικών συστατικών

Η παράλειψη γευμάτων σημαίνει χαμένη ευκαιρία να προσλάβετε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ενώ η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών για να «γεμίσετε» δεν παρέχει τα απαραίτητα συστατικά.

6. Ακανόνιστη πέψη

Η έλλειψη τακτικών γευμάτων μπορεί να προκαλέσει ναυτία, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, καθώς το πεπτικό σύστημα επηρεάζεται από το στρες και τις υπερφαγικές συνήθειες.

7. Αυξημένος κίνδυνος διατροφικής διαταραχής

Η νηστεία και η παράλειψη γευμάτων συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης διατροφικών διαταραχών, καθώς η ψυχολογική πίεση για τον έλεγχο της τροφής γίνεται μεγαλύτερη.

8. Μειωμένη απόλαυση του φαγητού

Ένα αυστηρό πρόγραμμα γευμάτων μπορεί να κάνει το φαγητό αγγαρεία, μειώνοντας την απόλαυση και την ευχαρίστηση που παίρνουμε από αυτό. Η συνειδητή και διαισθητική διατροφή βοηθά να τρώμε με προσοχή, να ακούμε τα σήματα του σώματος και να απολαμβάνουμε την τροφή μας.